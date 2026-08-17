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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितिन नवीन की टीम में बिहार से 3 नेता, जानिए किसका-किसका नाम

नितिन नवीन की टीम में बिहार से 3 नेता, जानिए किसका-किसका नाम

Nitin Nabin New Team: सिद्धार्थ शंभू बिहार से राष्ट्रीय पदाधिकारी की टीम में शामिल होने वाले इकलौते चेहरा हैं. ये पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Aug 2026 04:31 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Nabin) की नई टीम की घोषणा कर दी गई है. सोमवार (17 अगस्त, 2026) को लिस्ट जारी हुई तो उसमें बिहार के भी तीन नेताओं का नाम दिखा. इस नई टीम में शिवेश कुमार राम, ऋतुराज सिन्हा और सिद्धार्थ शंभू को जिम्मेदारी मिली है.

तीन नेताओं में कौन-कौन शामिल?

शिवेश कुमार राम एससी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं. वहीं प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक में बिहार से ऋतुराज सिन्हा का नाम है जबकि सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. सिद्धार्थ शंभू बिहार से राष्ट्रीय पदाधिकारी की टीम में शामिल होने वाले इकलौते चेहरा हैं. ये पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं.

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कई पदों पर रह चुके हैं शिवेश कुमार राम

नई टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं. एक संगठन महामंत्री, दो सह-संगठन महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों को शामिल किया गया है. शिवेश राम की बात करें तो वे हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी. शिवेश राम मूलत: भोजपुर जिले के रहने वाले हैं. वे पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं.

तीन नेताओं में सबसे प्रमुख नाम सिद्धार्थ शंभू का ही है. राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर सिद्धार्थ शंभू पार्टी के केंद्रीय संगठन में काम करेंगे. बिहार से किसी नेता को राष्ट्रीय संगठन में इस स्तर की जिम्मेदारी मिलना राज्य के पार्टी संगठन के लिहाज से खास माना जा रहा है. 

हालांकि तीनों पदों पर नजर डालें तो बहुत कोई बड़ा नहीं है. नितिन नवीन खुद बिहार से हैं और टीम में सिर्फ तीन लोगों को जगह मिली है लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है. अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि नई टीम में बिहार से न कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना, ना ही राष्ट्रीय महामंत्री बना. बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे सिद्धार्थ शंभु सिर्फ राष्ट्रीय मंत्री बने हैं. 

सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई

नितिन नवीन की नई टीम को बिहार के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है. एक्स पोस्ट में सम्राट ने लिखा, "भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा पार्टी के समर्पित एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों पर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव, समर्पण एवं संगठनात्मक क्षमता से पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने तथा राष्ट्रसेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. सभी नवदायित्व प्राप्त साथियों के उज्ज्वल कार्यकाल एवं सफल दायित्व निर्वहन की मंगलकामना."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Aug 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BIHAR NEWS
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