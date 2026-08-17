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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशपथ के बाद प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'जिस सदन में…'

शपथ के बाद प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'जिस सदन में…'

Prashant Kishor Oath: शपथ के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. प्रशांत किशोर ने पहली प्रतिक्रिया में कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव तक का नाम लिया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Aug 2026 12:40 PM (IST)
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बांकीपुर (Bankipur) से उपचुनाव (2026) में जीतने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को शपथ ले ली. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शपथ दिलाई. शपथ के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव तक का नाम लिया.

मेरे लिए गौरव की बात: प्रशांत

प्रशांत किशोर ने कहा, "जिस सदन में सदस्य के तौर पर कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण जी, कर्पूरी जी, नीतीश जी, लालू यादव जी, केदार पांडेय जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जैसे लोग रहे… उस सदन के सदस्य के तौर शपथ लेना मेरे लिए गौरव की बात है." 

पीके ने आगे कहा, "ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और इस राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल लगाए हैं… उनसे प्रेरणा लेकर बिहार में बेहतरी के लिए काम करूं. आज बस इतना ही कहना चाहता हूं."

(नीचे शपथ ग्रहण का वीडियो देखिए)

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर ने ली शपथ, अब हो गए बांकीपुर के 'माननीय'

आज लखीसराय जाएंगे प्रशांत किशोर

लखीसराय की घटना में हुई कई श्रद्धालुओं की मौत पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों को भी अभी जानकारी मिली है. आज लखीसराय जाएंगे. एक बार घटना की जानकारी पूरी मिल जाए, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे.

आज चार वार्ड में है प्रशांत किशोर का कार्यक्रम

बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं. बांकीपुर की जनता का आभार जताने के साथ वे अपने वादों को बता रहे हैं कि किस तरह उसे पूरा किया जाएगा. प्रशांत किशोर बांकीपुर से 10 हजार युवाओं को नौकरी भी दिलाने जा रहे हैं उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सीवी जमा करने के लिए कहा है. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, आज (सोमवार) प्रशांत किशोर बांकीपुर के वार्ड नंबर 28, 31, 35 और 21 में जनता का आभार जताने पहुंचेंगे.

यह भी पढ़ें- लखीसराय के बाद कटिहार में हादसा, 7 बच्चे डूबे, 3 की मौत

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS
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