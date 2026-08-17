शपथ के बाद प्रशांत किशोर का पहला रिएक्शन, 'जिस सदन में…'

बांकीपुर (Bankipur) से उपचुनाव (2026) में जीतने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को शपथ ले ली. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शपथ दिलाई. शपथ के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव तक का नाम लिया.

मेरे लिए गौरव की बात: प्रशांत

प्रशांत किशोर ने कहा, "जिस सदन में सदस्य के तौर पर कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण जी, कर्पूरी जी, नीतीश जी, लालू यादव जी, केदार पांडेय जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जैसे लोग रहे… उस सदन के सदस्य के तौर शपथ लेना मेरे लिए गौरव की बात है."

पीके ने आगे कहा, "ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और इस राज्य की बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल लगाए हैं… उनसे प्रेरणा लेकर बिहार में बेहतरी के लिए काम करूं. आज बस इतना ही कहना चाहता हूं."

(नीचे शपथ ग्रहण का वीडियो देखिए)

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आज लखीसराय जाएंगे प्रशांत किशोर

लखीसराय की घटना में हुई कई श्रद्धालुओं की मौत पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों को भी अभी जानकारी मिली है. आज लखीसराय जाएंगे. एक बार घटना की जानकारी पूरी मिल जाए, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देंगे.

आज चार वार्ड में है प्रशांत किशोर का कार्यक्रम

बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं. बांकीपुर की जनता का आभार जताने के साथ वे अपने वादों को बता रहे हैं कि किस तरह उसे पूरा किया जाएगा. प्रशांत किशोर बांकीपुर से 10 हजार युवाओं को नौकरी भी दिलाने जा रहे हैं उन्होंने बेरोजगार युवाओं को सीवी जमा करने के लिए कहा है. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, आज (सोमवार) प्रशांत किशोर बांकीपुर के वार्ड नंबर 28, 31, 35 और 21 में जनता का आभार जताने पहुंचेंगे.

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