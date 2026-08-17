गोपालगंज: मस्जिद में मौलवी की हत्या, कई थानों की पुलिस पहुंची

बिहार के गोपालगंज में मस्जिद के अंदर घुसकर एक मौलवी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. बीते रविवार (16 अगस्त, 2026) की देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया और मौके पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है.

अरना बाजार में है मस्जिद

घटना गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र में अरना बाजार स्थित मस्जिद में हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निर्धारित समय पर जब मौलवी की ओर से अजान नहीं दी गई तो लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद कुछ लोग सोमवार की सुबह मस्जिद पहुंचे. मस्जिद के अंदर जाने पर वहां मौलवी का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया. शव को देखते ही लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.

हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं

सूचना मिलते ही उचकागांव थानाध्यक्ष धर्मेंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है. हत्या के पीछे की वजह क्या है और वारदात को किसने अंजाम दिया, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है.

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कई थानों की पुलिस तैनात

घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जिले के कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है. पुलिस की टीम अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है और संभावित आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है.

फिलहाल, हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलास कर घटना में शामिल लोगों को चिह्नित करने का प्रयास किया जा रहा है.

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