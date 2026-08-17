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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितिन नवीन की नई टीम पर जन सुराज ने उठाए सवाल, कहां हो गई गड़बड़?

नितिन नवीन की नई टीम पर जन सुराज ने उठाए सवाल, कहां हो गई गड़बड़?

Nitin Nabin BJP New Team: जन सुराज का कहना है कि क्या बिहार में नेतृत्व क्षमता की कमी है? जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने सवाल उठाया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Aug 2026 05:50 PM (IST)
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. किसी की पार्टी से छुट्टी हो गई है तो किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. इस लिस्ट में बिहार से भी तीन नेताओं ऋतिराज सिन्हा, शिवेश कुमार राम और सिद्धार्थ शंभू का नाम है. इस लिस्ट के जारी होने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सवाल उठाए हैं.

जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और कहा, "बिहार में नेतृत्व क्षमता की कमी है या बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के टीम में बिहार (सीनियर पदाधिकारी) मिसिंग है." 

पोस्ट में कुमार सौरभ आगे लिखते हैं, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के सूची में "बिहार" से एक भी नाम नहीं? मंत्री में एक, मोर्चा में एक और प्रकोष्ठ में सिर्फ एक नाम?"

बिहार से किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

  • शिवेश कुमार राम- अध्यक्ष, एससी मोर्चा
  • ऋतुराज सिन्हा- प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक
  • सिद्धार्थ शंभू- राष्ट्रीय मंत्री

यह भी पढ़ें- नितिन नवीन की टीम में बिहार से 3 नेता, जानिए किसका-किसका नाम

बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने दी बधाई

नितिन नवीन की नई टीम में कमियों को लेकर भले प्रशांत किशोर की पार्टी ने सवाल उठाए हैं लेकिन बीजेपी की ओर से बधाई का सिलसिला जारी है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक्स पर लिखा है, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा बिहार के समर्पित एवं कर्मठ साथियों को संगठन में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

आगे लिखा, "श्री सिद्धार्थ शंभू जी को राष्ट्रीय मंत्री, श्री शिवेश कुमार राम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा तथा श्री ऋतुराज सिन्हा जी को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक बनाए जाने पर अनंत शुभकामनाएं एवं आप सभी के सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की मंगलकामना करता हूं. आप सभी का अनुभव, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी."

यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल बोले- 'हां मैं दिमागी नक्सल', BJP ने कहा, 'ऐसे नक्सली…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Aug 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BIHAR NEWS BJP New Team
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