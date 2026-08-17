नितिन नवीन की नई टीम पर जन सुराज ने उठाए सवाल, कहां हो गई गड़बड़?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. किसी की पार्टी से छुट्टी हो गई है तो किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. इस लिस्ट में बिहार से भी तीन नेताओं ऋतिराज सिन्हा, शिवेश कुमार राम और सिद्धार्थ शंभू का नाम है. इस लिस्ट के जारी होने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सवाल उठाए हैं.

जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) की शाम अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और कहा, "बिहार में नेतृत्व क्षमता की कमी है या बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के टीम में बिहार (सीनियर पदाधिकारी) मिसिंग है."

बिहार में नेतृत्व क्षमता की कमी है या बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के टीम में बिहार (सीनियर पदाधिकारी) मिसिंग है।



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के सूची में "बिहार" से… — Kumar Saurabh Singh (@iKumarSaurabh) August 17, 2026

पोस्ट में कुमार सौरभ आगे लिखते हैं, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री के सूची में "बिहार" से एक भी नाम नहीं? मंत्री में एक, मोर्चा में एक और प्रकोष्ठ में सिर्फ एक नाम?"

बिहार से किसे क्या जिम्मेदारी मिली?

शिवेश कुमार राम- अध्यक्ष, एससी मोर्चा

ऋतुराज सिन्हा- प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक

सिद्धार्थ शंभू- राष्ट्रीय मंत्री

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बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने दी बधाई

नितिन नवीन की नई टीम में कमियों को लेकर भले प्रशांत किशोर की पार्टी ने सवाल उठाए हैं लेकिन बीजेपी की ओर से बधाई का सिलसिला जारी है. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक्स पर लिखा है, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा बिहार के समर्पित एवं कर्मठ साथियों को संगठन में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

आगे लिखा, "श्री सिद्धार्थ शंभू जी को राष्ट्रीय मंत्री, श्री शिवेश कुमार राम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति (SC) मोर्चा तथा श्री ऋतुराज सिन्हा जी को प्रकोष्ठ संकुल सह-संयोजक बनाए जाने पर अनंत शुभकामनाएं एवं आप सभी के सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की मंगलकामना करता हूं. आप सभी का अनुभव, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी."

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