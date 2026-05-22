NTA चीफ के पेपर लीक होने से इनकार वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, 'जब किसी…'

नीट यूजी परीक्षा दोबारा होगी. पेपर लीक की खबरों के बीच एक तरफ जांच जारी है तो दूसरी ओर 21 जून को फिर से परीक्षा का आयोजन होना है जिसकी तैयारी की जा रही है. इस बीच बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एनटीए चीफ के उस स्पष्टीकरण जिसमें उन्होंने पेपर लीक होने से इनकार किया था और कहा था कि केवल कुछ ही सवाल लीक हुए थे, इस पर प्रतिक्रिया दी है.

दिलीप जायसवाल ने कहा, "जांच चल रही है. जब किसी चीज की जांच चल रही है तो उस बीच में किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है. जांच प्रतिवेदन में जो भी आएगा सब साफ हो जाएगा."

उधर कर्नाटक सरकार से इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्स के लिए सीट अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू करने और इसे NEET से अलग करने वाले बयान पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा, "कर्नाटक सरकार को कुछ नहीं पता है. इंजीनियरिंग का NEET से कोई संबंध ही नहीं है. इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए. जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए. लगातार उसके लिए काम हो रहा है, लेकिन NEET से इंजीनियरिंग का संबंध है ये तो सिद्दारमैया ही बता सकते हैं."

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विजय चौधरी बोले- 'जो गड़बड़ हुई है…'

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने इस पूरे मामले पर कहा, "केंद्र सरकार पूरी तरीके से NEET परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराकर फिर से तत्काल दूसरी परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है ताकि छात्रों को असुविधा ना हो… राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेना बंद कर देना चाहिए..."

वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए को संसदीय समिति में बुलाया गया. संसदीय समिति की बातें गोपनीय होती हैं. जब वे रिपोर्ट देती है तभी पता चलता है, लेकिन CBI को जांच दिया गया है. CBI जांच में लगी है कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं. इस अपराध में जो लोग भी हैं उसे बख्शा नहीं जाएगा."

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