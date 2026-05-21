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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'

Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'BJP को इसका…'

Cockroach Janta Party Row: कॉकरोच जनता पार्टी पर तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है. बिहार से आरजेडी और जेडीयू ने भी इस पर रिएक्शन दिया है. पढ़िए पूरी खबर.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 May 2026 09:56 PM (IST)
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देश में इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) की खूब चर्चा हो रही है. इसके आधिकारिक एक्स (X) हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या खबर लिखे जाने तक 17 मिलियन से अधिक थी जो बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से काफी ज्यादा है. कॉकरोच जनता पार्टी पर तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है. बिहार से आरजेडी और जेडीयू ने भी इस पर रिएक्शन दिया है.

आरजेडी नेता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन इस देश के युवा और जो बेरोजगार हैं वह कॉकरोच कैसे हो सकते हैं? 

'कीड़ा-मकोड़ा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए'

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी वाले पोस्ट का समर्थन करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि अगर युवाओं से कोई दल बैर करेगा तो उस दल के लिए यह अच्छा नहीं होगा. शक्ति यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि युवाओं को कीड़ा-मकोड़ा समझने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए.

शक्ति यादव ने कहा कि अब जब उत्तर प्रदेश का चुनावी रंग तैयार है तो आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई होगी. बीजेपी को इसका सामना करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें- 'मैं तो कहूंगा जाति पूछकर गोली मारो…', एनकाउंटर पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बया

नीरज कुमार ने कहा- 'अखिलेश यादव तय कर लें…'

इस पूरे विवाद पर जेडीयू की ओर से भी रिएक्शन आया है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "समाजवादी पार्टी ने अपनी भूमिका खत्म कर दी या उनकी राजनीतिक आत्मा का विलय कॉकरोच जनता पार्टी में हो गया है... इंस्टाग्राम पर रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुद्दा बनाने को व्याकुल हैं. नौकरी के दो तरीके हैं, एक नीतीश मॉडल एक लालू मॉडल, अब अखिलेश यादव तय कर लें नौकरी का कौन सा पैमाना सही है."

यह भी पढ़ें- जब CM सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव मिले आमने-सामने, RJD नेता ने किया प्रणाम, क्या बात हुई?

Published at : 21 May 2026 09:55 PM (IST)
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