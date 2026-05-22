Milk Price Hike: बिहार की इस फेमस ब्रांड ने भी महंगा किया दूध! आज से लागू होंगी नई कीमतें

बिहार में लोकप्रिय दूध ब्रांड 'सुधा' ने भी सभी पैकेट्स पर दाम बढ़ा दिए हैं. अब सुधा दूध दो रुपये महंगा हो गया है. बढ़ी हुई कीमतें आज (22 मई) से लागू हो गई हैं. बताया जा रहा है कि फुल क्रीम मिल्क (गोल्ड) के लिए अब प्रति लीटर 65 की जगह 67 रुपये देने होंगे. वहीं, सुधा शक्ति दूध अब 57 रुपये के बजाय 59 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.

इस प्रकार, सुधा काऊ (गाय का दूध): 56 रुपये प्रति लीटर

सुधा हेल्दी (टोंड): 54 रुपये प्रति लीटर

सुधा स्मार्ट (डबल टोंड): 28 रुपये (आधा लीटर) के रेट में मिलेगा.

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उत्पादन लागत और वितरण खर्च के चलते बढ़े दाम

बता दें, अमूल और मदर डेयरी के बाद अब सुधा डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. ये दाम महगांई के कारण बढ़ रहे हैं. यह बढ़ोतरी उत्पादन लागत, पशु चारे की बढ़ती कीमतों और वितरण खर्च में वृद्धि के कारण की गई है.

इससे पहले 14 मई को अमूल और मदर डेयरी भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर चुके हैं. अमूल और मदर डेयरी ने भी 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध के दाम में इजाफा किया था. अन्य राज्यों में भी स्थानी दूध कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है.

चाय से लेकर मिठाई तक... सब होगा महंगा

दूध की कीमतें बढ़ने से चाय, मिठाई, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों पर भी असर पड़ सकता है. आम जनता महंगाई की मार पहले से झेल रही है. ऐसे में दूध के साथ-साथ दूध से जुड़े अन्य खाद्य पदार्थों के महंगा होने के बाद जेब पर भारी असर पड़ने की आशंका है. किचन का बजट हिल रहा है और लोग परेशान हैं.

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