उपेंद्र कुशवाहा को NDA ने बिहार से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार, पवन सिंह को बड़ा झटका

बिहार की एक सीट से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे. एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है. उपेंद्र कुशवाहा पांच मार्च को बिहार विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे. दूसरी ओर यह खबर पावरस्टार पवन सिंह के लिए झटका वाली भी है. आगे अगर दूसरे राज्य की सीट से पवन सिंह को नहीं भेजा गया तो उनके लिए चौंकाने वाली बात होगी.

कुशवाहा के राज्यसभा भेजे जाने की पुष्टि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से की गई है. पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा, "राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है. राष्ट्रीय जनतांलिक गठबंधन (एनडीए) समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन करेंगे."

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है. उन्होंने कहा, "एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विचार-विमर्श एवं आपसी संवाद के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा आगामी 05 मार्च को उम्मीदवारी हेतु बिहार विधानसभा में अपना नामांकन करेंगे. इस अवसर पर एनडीए के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहेंगे."

नितिन नवीन और शिवेश राम को बीजेपी भेज रही राज्यसभा

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज (मंगलवार) अपने कोटे से दो राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. नितिन नवीन और शिवेश राम राज्यसभा जाएंगे. इसके साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट कर दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जा रहे हैं.

बिहार की कुल पांच राज्यसभा सीटों में से तीन सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. अब देखना होगा कि जेडीयू के खाते में गई दो सीट से किसका-किसका नाम आता है.

फंसेगी कुशवाहा की उम्मीदवारी?

बता दें कि जेडीयू और बीजेपी की दो-दो सीटों पर जीत फिक्स मानी जा रही है. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में पांचवें उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है. सवाल है कि क्या कुशवाहा को पांच नंबर पर डालने से कहीं उनकी सीट तो नहीं फंस जाएगी? क्योंकि पांचवीं सीट जीतने के लिए एनडीए को तीन वोट चाहिए. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता नितिन भारती ने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है. कोई खेल बिगड़ने वाला नहीं है.

