बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए आज (सोमवार) मतदान हो रहा है. शाम तक नतीजे आने हैं. इस बीच खबर है कि कांग्रेस के तीन विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस के विधायक अबिदुर रहमान की ओर से दावा किया गया है कि सब ठीक है. सब लोग आ रहे हैं. उन्होंने एनडीए पर निशाना साधा है.

कांग्रेस के विधायक अबिदुर रहमान ने कहा, "आज मतदान है. एक सीट पर हमारी जीत होगी. महागठबंधन की जीत होगी." इस सवाल पर कि तीन विधायक मिसिंग हैं. इस पर जवाब दिया कि कोई विधायक नाराज नहीं है. आप लोगों को गलतफहमी है. सब लोग एक साथ हैं. सब लोग आ रहे हैं.

अबिदुर रहमान ने कहा, "कुछ विधायकों ने मोबाइल ऑफ किया है… लोग परेशान कर रहे हैं इसलिए…" इस पर मीडिया ने पूछा कि कौन परेशान कर रहा है? उन्होंने कहा, "एनडीए वाले परेशान कर रहे हैं... क्या कहा जा रहा ये तो विधायक ही बताएंगे…" इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला है. दावा किया कि जीत को लेकर हम लोग 100 प्रतिशत आश्वस्त हैं.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: बिहार में NDA के 4 विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? सियासी दावे से मची खलबली

भाई वीरेंद्र बोले- 'हम 41 वोटों से ज्यादा वोट लाएंगे'

आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हम शत प्रतिशत जीत का दावा करते हैं. हमारे उम्मीदवार 41 वोटों से ज्यादा वोट लाएंगे..." उन्होंने आगे कहा, "सरकार की ओर से तो बहुत लोगों को ऑफर दिया जा रहा था. ये ऑफर सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर सेक्युलर को मानने वाले लोग हैं..."



बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, "हमारी पार्टी के सभी विधायकों ने वोट दे दिया. जीत हमारी शत प्रतिशत सुनिश्चित है. पांचों के पांच उम्मीदवार जीत रहे हैं..." तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "6 बजे पता चल जाएगा कि उनकी जीत होगी या हमारी... विधायक अपनी समझ से वोट करेंगे. किसी के साथ जोर-जबरदस्ती कोई नहीं करता."

यह भी पढ़ें- बिहार: राज्यसभा चुनाव पर गिरिराज सिंह ने की भविष्यवाणी, कहा- क्रॉस नहीं सुपर क्रॉस वोटिंग...

