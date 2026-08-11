छात्रों के मुद्दे पर NDA के नेता राहुल गांधी पर हमलावर, बोले- ‘जवाब सुनने से भाग रहा विपक्ष’

संसद में विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है. विपक्ष जहां सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, वहीं एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है.

एनडीए नेताओं का आरोप है कि जब सरकार छात्रों के मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हुई तो विपक्ष सदन में मौजूद रहने के बजाय बाहर चला गया. इसी को लेकर मंगलवार को सरकार की ओर से संसद परिसर में प्लेकार्ड दिखाए गए, जिन पर लिखा था- “राहुल गांधी भागो मत, अमित शाह का जवाब सुनो.”

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ललन सिंह बोले- विपक्ष का दोहरा चरित्र

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है और दूसरी तरफ झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष गंभीर है तो उसे झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भी बोलना चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है.

अरुण भारती ने प्रयागराज कार्यक्रम को लेकर घेरा

लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के सांसद अरुण भारती ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रयागराज जाकर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के नाम पर राजनीति करते हुए संसद की कार्यवाही बाधित की जा रही है.

संजय झा बोले- जवाब मांगकर खुद पीछे हट गया विपक्ष

जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि विपक्ष लगातार गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार की ओर से जवाब देने की बात कही गई तो विपक्ष पीछे हट गया. उन्होंने झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और झारखंड सरकार पर भी सवाल उठाए. संजय झा ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, ऐसे में छात्रों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी भी वहां की सरकार की बनती है. जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई है इसका मतलब है कि छात्रों के मुद्दे से इनको कोई लेना देना नहीं इनको केवल राजनीति करनी थी.

संसद में जारी है आरोप-प्रत्यारोप

छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है. विपक्ष सरकार से जवाब की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा और जवाब के लिए तैयार है. अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं.

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