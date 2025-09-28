बिहार के नवादा जिले में अपराध चरम पर पहुंच गया है. वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के झौर ग्रामीण में एक 26 वर्षीय युवा प्राइवेट ग्रामीण चिकित्सक प्रकाश कुमार का अपहरण कर हत्या कर दी गई. परिवार का आरोप है कि अपराधियों ने इलाज के बहाने उसे बुलाया, फिरौती की मांग की और फिर बेरहमी से कत्ल कर शव को जिले के बधार क्षेत्र में फेंक दिया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने की सड़क जाम

घटना के खुलासे के बाद इलाके में दहशत फैल गई है. आक्रोशित ग्रामीणों ने झौर मोड़ पर सड़क जाम कर दी, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आगजनी कर दी. रविवार को भी प्रदर्शन किया गया. शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया. शनिवार की रात से ही पुलिस के खिलाफ लगातार आक्रोश ग्रामीण का देखा जा रहा है, ये नाराजागी रविवार को भी देखने को मिली.

परिवार और ग्रामीणों का दावा है कि यह हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा है. झौर गांव में सड़क किनारे चिकित्सा सेवा दे रहे थे. शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे किसी ने इलाज कराने के बहाने उन्हें बाइक पर बिठाकर ले गया. सुबह तक न लौटने पर परिजनों में हड़कंप मच गया.

शनिवार को दिन में ही वारिसलीगंज पुलिस को लिखित सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई. रात 8:30 बजे सोशल मीडिया पर एक शव का फोटो वायरल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने प्रकाश के रूप में पहचान लिया तब परिवार का गुस्सा फूट पड़ा. ओम भूषण प्रसाद ने बताया कि प्रकाश गांव का लाल था. अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया.

उन्होंने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो शायद जान बच जाती. परिवार ने अपहरण के पीछे फिरौती की मांग का आरोप लगाया है. प्रदर्शन का दौर आक्रोशित ग्रामीणों ने झौर मोड़ पर सड़क जाम कर पुलिस पर शिथिलता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की.

इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात

शनिवार रात को आगजनी की घटना भी हो गई, जिसमें वाहनों को नुकसान पहुंचा. रविवार को भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया. शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया और पुलिस के समझाने के प्रयास नाकाम रहे. ग्रामीण चिल्ला रहे थे, पुलिस हाय-हाय, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है.

पुलिस का रुख एसपी नवादा ने कहा कि मामले की गहन जांच चल रही है. एसआईटी गठित कर अपराधियों की तलाश की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है और वायरल फोटो के आधार पर छानबीन तेज कर दी गई है. हालांकि, ग्रामीणों का विश्वास पुलिस से खत्म हो चुका है.