बिहार: आलू के चक्कर में 11 होमगार्ड निलंबित! नवादा में वायरल वीडियो ने खोली खाकी की पोल

बिहार के नवादा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां महज आलू मांगने के चक्कर में 11 होमगार्ड जवानों को निलंबित कर दिया गया. मामला रजौली चेकपोस्ट का है, जो बिहार-झारखंड को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है. यहां ड्यूटी पर तैनात जवानों ने आलू से लदे एक ट्रक के ड्राइवर से जबरन आलू की मांग की और मना करने पर धक्का-मुक्की तक कर डाली.

घटना 24 नवंबर की रात करीब 10-11 बजे की है. ट्रक चालक ने पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि होमगार्ड जवान ड्राइवर को तंग कर रहे हैं और आलू देने का दबाव बना रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई.

जांच में दोषी सभी होमगार्ड को किया निलंबित

नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर रजौली थाने के पुलिस निरीक्षक ने मौके पर जांच की. जांच में सभी संलिप्त होमगार्ड दोषी पाए गए. जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बिहार होमगार्ड नियमावली, 1953 के नियम-16 (1) (v) के तहत 11 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

ट्रक ड्राइवर से इन लोगों ने की थी अवैध वसूली

शीतल कुमार (सिपाही संख्या-1796)

ईश्वरी प्रसाद (1927)

जवाहर प्रसाद (1991)

कन्हैया कुमार (191910)

अतीश कुमार (191735)

रघुनन्दन प्रसाद (1822)

महेश कुमार (191760)

रणधीर कुमार (191854)

सुधीर कुमार (191845)

श्री यादव (2012)

मनोज कुमार (191961)

अवैध वसूली करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही, अवैध वसूली या आम जनता से दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और कड़ी कार्रवाई होगी. यह घटना पुलिस और सहायक बलों की छवि पर सवाल उठाती है. लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से आम लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है.

