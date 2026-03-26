नीतीश कुमार के काफिले की चपेट में आने से बची मासूम, महिला सिपाही ने ऐसे बचाई जान, VIDEO

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची बुधवार (26 मार्च, 2026) को बाल-बाल बच गई. नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत नालंदा पहुंचे थे. इस दौरान जब काफिला गुजर रहा था तो एक बच्ची सड़क पर दौड़ गई. इससे पहले कि वो एंबुलेंस से टकराती सड़क किनारे सुरक्षा-व्यवस्था में तैनात महिला सिपाही ने बच्ची को दौड़ते हुए पकड़ लिया.

महिला पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे लोग

बताया जाता है कि नीतीश कुमार का यह काफिला देवी स्थान के पास से गुजर रहा था. इसी दौरान की यह घटना है. अगर महिला पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता था. बच्ची की जान बचाने पर इस महिला पुलिसकर्मी की लोग तारीफ कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का यही कहना है कि महिला पुलिसकर्मी ने सराहनीय काम किया है.

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नालंदा को नीतीश कुमार ने क्या-क्या दिया?

बता दें कि नीतीश कुमार ने आज (गुरुवार) समृद्धि यात्रा के क्रम में नालंदा जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने बिहारशरीफ-रांची रोड के भरावपर में 84.81 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित फ्लाईओवर (1620 मीटर) का शिलापट्ट अनावरण कर लोकार्पण किया. लोकार्पण के पश्चात् मुख्यमंत्री ने इस फ्लाईओवर का निरीक्षण किया.

इसके बाद मुख्यमंत्री कोसुक ग्राम स्थित कोसुक रिवर फ्रंट कार्य स्थल पर पहुंचे एवं पंचाने नदी में पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं रिवर फ्रंट विकास कार्य का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बिहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत ग्राम कोसुक से सिपाह पुल के बीच में पंचाने नदी के तट विकास एवं पक्का सुरक्षात्मक कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी ली.

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मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने बिहारशरीफ नगर निगम अवस्थित दीपनगर स्टेडियम में बने कार्यक्रम स्थल से रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर नालंदा जिले के लिए 316 करोड़ रुपये की लागत से 110 योजनाओं का उ‌द्घाटन एवं 494 करोड़ रुपये की लागत से 106 योजनाओं का शिलान्यास किया.

विभिन्न विभागों के स्टॉल का किया निरीक्षण

नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया. इस क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों द्वारा जीविकोपार्जन कार्य से जुड़े हुए विभिन्न गतिविधियों एवं उत्पादों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने 17811 जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 393.50 करोड़ रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया.

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