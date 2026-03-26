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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर

'कृपया CM पद न छोड़ें, बिहार को आपकी...', पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर

Bihar News In Hindi: आरा जनसंवाद में “CM पद न छोड़ें” पोस्टर देखकर नीतीश कुमार ने उसे मंगवाया और पढ़ते ही मुस्कुरा दिए. यह भावुक पल वायरल हो गया और लोगों ने इसे जनता के भरोसे का संदेश बताया.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 26 Mar 2026 12:23 PM (IST)
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बिहार के आरा जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से जगह बना ली. यह पल सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि जनता और नेता के बीच जुड़ाव की एक कहानी बन गई. 

दरअसल, भीड़ में एक युवक “कृपया CM पद न छोड़ें” लिखा पोस्टर लेकर पहुंचा, जिसे देखकर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया खास बन गई. कार्यक्रम के दौरान जब यह पोस्टर सामने आया, तो माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो उठा और सभी की नजरें उसी ओर टिक गईं. 

पोस्टर पढ़कर मुस्कुराए नीतीश कुमार

जनसंवाद के दौरान युवक ने “कृपया सीएम पद न छोड़ें, आपकी बिहार को आवश्यकता है” लिखा पोस्टर उठाया. सीएम नीतीश कुमार की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने तुरंत गार्ड को इशारा कर पोस्टर मंगवाया और ध्यान से उसे पढ़ा.

पोस्टर पढ़ते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसमें भावनाएं साफ झलक रही थीं. इस मुस्कान ने वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं, जहां लोग इसे भावुक और खास पल बता रहे हैं.

लंबे कार्यकाल और भावनाओं का जुड़ाव

नीतीश कुमार पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके लंबे कार्यकाल ने राज्य की राजनीति और विकास में गहरी छाप छोड़ी है, जिससे लोगों के बीच एक खास भावनात्मक जुड़ाव भी बना है.

इसी जुड़ाव की झलक इस पोस्टर में देखने को मिली, जहां एक आम युवक ने अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया. शायद यही कारण रहा कि सीएम खुद भी इस पल को नजरअंदाज नहीं कर सके और पोस्टर को अपने पास मंगवाया.

समृद्धि यात्रा का समापन और आगे की दिशा

बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन आज पटना में होगा. इस दौरान वे नालंदा और पटना में हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो राज्य के विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं.

यह यात्रा उनकी मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मानी जा रही है, क्योंकि वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं. ऐसे में आरा की यह तस्वीर एक दौर के भावुक अंत और नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत का संकेत देती नजर आ रही है.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 26 Mar 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS
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