'...तो आज भाई वीरेंद्र उपमुख्यमंत्री रहता', RJD विधायक का खुलासा!

आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra) इन दिनों सुर्खियों में हैं. कभी सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) से मुलाकात की तस्वीर को लेकर तो कभी अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव (Shakti Yadav) को लेकर वे चर्चा में हैं. इस बीच आज (मंगलवार) भाई वीरेंद्र ने बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि आज बिजेंद्र यादव की जगह वो बिहार के उपमुख्यमंत्री होते.

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के भीतर अपने खिलाफ चल रही बयानबाजी पर कहा, "जब 22 विधायक थे तो लोग भाग गए… लेकिन भाई वीरेंद्र लालू यादव के साथ रहा. अगर हम भी भागे रहते तो आज बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री नहीं रहते, भाई वीरेंद्र ही रहता."

पटना, बिहार: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के भीतर अपने खिलाफ चल रही बयानबाजी व आंतरिक कलह पर कहा, "कल जारी हुआ, हमको सब पता है। लेकिन हम वैसे छोटे लोग नहीं हैं कि नाम बता दें कि कौन किया है। वो अपने बचने के लिए और अपने चेहरे को छुपाने के लिए हमको बदनाम कर रहे हैं... हन 22… pic.twitter.com/fhsQiIjugq — IANS Hindi (@IANSKhabar) August 11, 2026

भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमने बहुत त्याग किया है. लालू यादव के विचारों और सिद्धांतों को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं.

झारखंड छात्र आंदोलन पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने झारखंड छात्र आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी. बीजेपी की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद के ऐलान पर कहा, "देखिए पूरे हिंदुस्तान में छात्र और नौजवान जेन-जी अपने भविष्य की चिंता के लिए सारे लोग रोड पर हैं और जिस देश में नौजवान जब जाग जाता है, तो कोई भी सरकार रहे, उसको नौजवानों के और छात्रों के सामने झुकना होता है और उनके जायज मांगों को पूरा करना पड़ता है..."

यह भी पढ़ें- झारखंड छात्र आंदोलन: CM सम्राट की 'चिंता' पर कांग्रेस भड़की, 'वास्तव में…'

सुर्खियों में हैं मनेर विधायक भाई वीरेंद्र

बता दें कि मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं. अभी हाल ही में सीएम सम्राट चौधरी संग एक तस्वीर उनकी सामने आई थी. इस पर चर्चा होने लगी कि क्या भाई वीरेंद्र पार्टी छोड़ने वाले हैं. क्योंकि शक्ति यादव के साथ इन दिनों उनका विवाद भी चल रहा है. दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी हो रही है.

हालांकि भाई वीरेंद्र बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपनी मुलाकात को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दे चुके हैं. सफाई में कहा है कि किसी विधायक या सांसद का अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से मिलना कोई गलत बात नहीं है. भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट किया कि सीएम सम्राट से उनकी मुलाकात करीब पौने दो महीने पहले हुई थी और इसे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें- झारखंड में लाठीचार्ज पर JDU का बड़ा बयान, 'एक तरफ तो हेमंत सोरेन…'