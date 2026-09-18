नालंदा में पति ने की पत्नी की हत्या, पंजाब की थी, जानें पूरा मामला

बिहार के नालंदा में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले की है. महिला रेखा कुमारी की उम्र 26-27 साल के करीब होगी जो मूल रूप से पंजाब की रहने वाली थी. हत्या के आरोपित पति सौरभ कुमार (23-24 साल) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी रेखा

बताया जाता है कि रेखा ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी. नाच देखने गए सौरभ को उससे प्यार हो गया था. करीब एक साल पहले दोनों ने शादी कर ली और पंजाब में रहने लगे थे. एक-दो दिन पहले ही रेखा पंजाब से लौटकर आई थी.

पति-पत्नी में अक्सर होता था विवाद

परिजनों का कहना है रेखा के अवैध संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. विवाद के दौरान मारपीट हुई और गुस्से में सौरभ ने पत्नी रेखा के सिर पर किसी लोहे के सामान से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

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पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

घटना की सूचना मिलने के बाद लहेरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पति को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ भेज दिया है.

सास ने कहा- ठीक नहीं था बहू का आचरण

महिला की सास शोभा देवी ने कहा कि बेटा बाहर रहता था, लेकिन राजगीर में नाच के दौरान डांसर से उसे प्यार हो गया था. प्रेम-प्रसंग के बाद दोनों ने शादी कर ली. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहू का आचरण ठीक नहीं था. पैसे पर अवैध संबंध के साथ-साथ ऑर्केस्टा में काम करती थी. बेटा मना करता था. कई बार बहू के द्वारा भी बेटे पर हमला किया गया था. बीती रात बहू आई उसके बाद दोनों में मारपीट हुई थी.

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