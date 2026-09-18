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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार फिर पलटेंगे? RJD के बाद कांग्रेस का ऑफर, टेंशन में BJP!

नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? RJD के बाद कांग्रेस का ऑफर, टेंशन में BJP!

कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है. कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में आना चाहिए. वो हमेशा से समाजवादी विचारधारा के रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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बिहार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक है. यह दावा बिहार कांग्रेस के नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से किया गया है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को अखिलेश सिंह एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और साथ ही नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर भी दे दिया.

कांग्रेस नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है. नीतीश कुमार की हमेशा से समाजवादी विचारधारा रही है. जिस तरह का एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है उसमें उनका असहज होना स्वाभाविक है. पता नहीं किस परिस्थिति में वो उधर गए. उनकी असली जगह समाजवाद है. वहां जैसे-जैसे असहजता बढ़ेगी उनको हटना पड़ेगा." 

'महागठबंधन के साथ आना चाहिए'

एबीपी न्यूज़ के एक सवाल पर कांग्रेस सांसद ने नीतीश कुमार को लेकर कहा, "उनको बिल्कुल महागठबंधन के साथ आना चाहिए. नेचुरल अलायंस तो इधर ही है…" 

यह भी पढ़ें- TMC का सिंबल फ्रीज हुआ तो क्या बोली BJP? 'ममता बनर्जी की…'

दरअसल, अखिलेश प्रसाद सिंह से यह सवाल किया गया था कि फरक्का जल संधि पर जेडीयू की ओर से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है. यूसीसी पर जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद है. क्या एनडीए में टूट का खतरा मंडरा रहा है? ऐसे ही सवालों पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उक्त जवाब दिया है.

बता दें कि कांग्रेस से पहले आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने जेडीयू को सरकार बनाने का ऑफर दिया था. अब कांग्रेस की सहमति भी मिल गई है. हालांकि इस पर जेडीयू को स्टैंड लेना है लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS
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