नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? RJD के बाद कांग्रेस का ऑफर, टेंशन में BJP!

बिहार की एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक है. यह दावा बिहार कांग्रेस के नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से किया गया है. शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को अखिलेश सिंह एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और साथ ही नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर भी दे दिया.

कांग्रेस नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है. नीतीश कुमार की हमेशा से समाजवादी विचारधारा रही है. जिस तरह का एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है उसमें उनका असहज होना स्वाभाविक है. पता नहीं किस परिस्थिति में वो उधर गए. उनकी असली जगह समाजवाद है. वहां जैसे-जैसे असहजता बढ़ेगी उनको हटना पड़ेगा."

'महागठबंधन के साथ आना चाहिए'

एबीपी न्यूज़ के एक सवाल पर कांग्रेस सांसद ने नीतीश कुमार को लेकर कहा, "उनको बिल्कुल महागठबंधन के साथ आना चाहिए. नेचुरल अलायंस तो इधर ही है…"

यह भी पढ़ें- TMC का सिंबल फ्रीज हुआ तो क्या बोली BJP? 'ममता बनर्जी की…'

दरअसल, अखिलेश प्रसाद सिंह से यह सवाल किया गया था कि फरक्का जल संधि पर जेडीयू की ओर से बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है. यूसीसी पर जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद है. क्या एनडीए में टूट का खतरा मंडरा रहा है? ऐसे ही सवालों पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने उक्त जवाब दिया है.

बता दें कि कांग्रेस से पहले आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने जेडीयू को सरकार बनाने का ऑफर दिया था. अब कांग्रेस की सहमति भी मिल गई है. हालांकि इस पर जेडीयू को स्टैंड लेना है लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग