मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र में बुधवार (24 सितंबर) को एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीण तुरंत सक्रिय हुए और नाव की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

हालांकि, दोनों बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. ग्रामीणों और पुलिस की टीम लगातार नदी में बच्चों की तलाश कर रही है. घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं.

जमीन विवाद से परेशान होकर महिला की आत्महत्या की कोशिश

मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि महिला ने अपने परिवार में चल रहे जमीनी विवाद से परेशान होकर यह कदम उठाया. महिला की पहचान पियर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी के रूप में हुई है.

बचाव कार्य में जुटा पुलिस प्रशासन

घटना की सूचना मिलते ही पियर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने वास्तव में अपने दो बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाई थी. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महिला को बचा लिया गया है, लेकिन दोनों बच्चे अब भी लापता हैं. पुलिस ने बताया कि बच्चों की खोज के लिए गोताखोरों को बुलाया गया है और नदी में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

मालले की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने कहा कि घटना की असली वजह का पता लगाने के लिए महिला और उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन विवाद के चलते महिला मानसिक तनाव में थी और इसी कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया. प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है.

यह घटना न केवल इलाके में चर्चा का विषय बन गई है बल्कि परिवारिक विवादों और सामाजिक तनाव से उपजे खतरनाक परिणामों की ओर भी संकेत करती है. फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोग बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं और पूरे गांव में मातम का माहौल है.