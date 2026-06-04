मुजफ्फरपुर: प्रसाद अस्पताल आग हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

Muzaffarnagar Hospital Fire: मुजफ्फरनगर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग ने पांच लोगों की जान ले ली है. इस हादसे को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मृतकों के आश्रितों को बिहार सरकार 4-4 लाख रुपये सहायता राशि दे रही है.