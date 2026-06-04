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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुजफ्फरपुर: प्रसाद अस्पताल आग हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

मुजफ्फरपुर: प्रसाद अस्पताल आग हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5, CM ने किया मुआवजे का ऐलान

Muzaffarnagar Hospital Fire: मुजफ्फरनगर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग ने पांच लोगों की जान ले ली है. इस हादसे को लेकर सीएम सम्राट ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Jun 2026 09:36 AM (IST)
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Muzaffarnagar Hospital Fire: मुजफ्फरनगर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग ने पांच लोगों की जान ले ली है. इस हादसे को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मृतकों के आश्रितों को बिहार सरकार 4-4 लाख रुपये सहायता राशि दे रही है.

Published at : 04 Jun 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Muzaffarnagar News Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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