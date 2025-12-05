हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया', इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बोले- 'असदुद्दीन ओवैसी…'

'बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया', इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बोले- 'असदुद्दीन ओवैसी…'

Irfan Ansari News: इरफान अंसारी ने कहा, "मैं झारखंड के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा. यहां के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं. फुरकान साहब की बात मानते हैं." पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Dec 2025 02:02 PM (IST)
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार का सियासी पारा बढ़ सकता है. हाल ही बिहार में विधानसभा चुनाव (2025) हुआ है. नतीजे सामने आने के बाद एक तरफ जहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगा तो वहीं एआईएमआईएम को पांच सीटों पर जीत मिली थी. अब इरफान अंसारी ने कहा है कि बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भोली-भाली, चिकनी बातों में लोग फंस गए. 

'झारखंड के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा'

इरफान अंसारी ने कहा, "पहले जो एलायंस का ऐलान हुआ था, उसमें भी कुछ चूक हुई. आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी. उपमुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, अरे मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे. वह मुसलमान शब्द की जगह भी अल्पसंख्यक बोलते हैं… मैं झारखंड के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा. यहां के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं. फुरकान साहब की बात मानते हैं. इरफान अंसारी पर विश्वास करते हैं. एकमत होकर लोग बीजेपी को हराते हैं"

जेएमएम-एनडीए के गठबंधन पर क्या कहा?

मंत्री इरफान अंसारी ने उक्त बयान रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया. दूसरी ओर इरफान अंसारी ने जेएमएम और एनडीए के गठबंधन के सवाल पर कहा, "देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है. हम लोग क्यों जाएंगे? जनता ने मैनडेट दिया 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया, और अन्य आएंगे तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी." 

उन्होंने आगे कहा, "क्यों कोई सोच सकता है कि कोई बीजेपी में जाएगा? यह जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में बीजेपी की पहल थी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. हमारी सरकार पांच साल मजबूती के साथ पूरा करेगी..."

यह भी पढ़ें- 10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा

About the author अजीत कुमार, पटना

Published at : 05 Dec 2025 01:54 PM (IST)
Irfan Ansari Jharkhand News BIHAR NEWS
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
पुतिन ने कहा- कई क्षेत्रों में साथ आगे बढ़ने की योजना, पीएम मोदी बोले- आपकी यात्रा ऐतिहासिक
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Border 2 Teaser: सनी देओल धमाका करने के लिए हैं तैयार, इस दिन रिलीज होगा 'बॉर्डर 2' का टीजर
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
Vladimir Putin India Visit: पुतिन भारत में तो कौन ले रहा यूक्रेन जंग के फैसले, किसके पास यह जिम्मेदारी?
UPPCS ने पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
