'बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया', इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बोले- 'असदुद्दीन ओवैसी…'

झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार का सियासी पारा बढ़ सकता है. हाल ही बिहार में विधानसभा चुनाव (2025) हुआ है. नतीजे सामने आने के बाद एक तरफ जहां महागठबंधन को बड़ा झटका लगा तो वहीं एआईएमआईएम को पांच सीटों पर जीत मिली थी. अब इरफान अंसारी ने कहा है कि बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भोली-भाली, चिकनी बातों में लोग फंस गए.

'झारखंड के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा'

इरफान अंसारी ने कहा, "पहले जो एलायंस का ऐलान हुआ था, उसमें भी कुछ चूक हुई. आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी. उपमुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, अरे मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे. वह मुसलमान शब्द की जगह भी अल्पसंख्यक बोलते हैं… मैं झारखंड के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा. यहां के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं. फुरकान साहब की बात मानते हैं. इरफान अंसारी पर विश्वास करते हैं. एकमत होकर लोग बीजेपी को हराते हैं"

रांची, झारखंड: मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, "बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भोली-भाली, चिकनी बातों में लोग फंस गए। पहले जो एलायंस का ऐलान हुआ था, उसमें भी कुछ चूक हुई। आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। उपमुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, अरे मुसलमानों को… pic.twitter.com/KRCpdOEHOz — IANS Hindi (@IANSKhabar) December 5, 2025

जेएमएम-एनडीए के गठबंधन पर क्या कहा?

मंत्री इरफान अंसारी ने उक्त बयान रांची में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया. दूसरी ओर इरफान अंसारी ने जेएमएम और एनडीए के गठबंधन के सवाल पर कहा, "देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है. हम लोग क्यों जाएंगे? जनता ने मैनडेट दिया 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया, और अन्य आएंगे तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी."

उन्होंने आगे कहा, "क्यों कोई सोच सकता है कि कोई बीजेपी में जाएगा? यह जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में बीजेपी की पहल थी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. हमारी सरकार पांच साल मजबूती के साथ पूरा करेगी..."

यह भी पढ़ें- 10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा