मुंबई लोकल ट्रेन में हुई हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पिता से पूछताछ में पता चली लोकेशन

मुंबई में लोकल ट्रेन में हुई हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. रेलवे पुलिस की टीम ने आरोपी को कुर्ला से पकड़ा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेलवे पुलिस ने 6 टीमें तैनात की थीं. गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन सुवर्णा है. आरोपी की उम्र 30 साल है. पुलिस ने आरोपी के पिता से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी का लोकेशन मिला और फिर उसे दबोच लिया गया.

ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर हुई थी कहासुनी!

बताया जा रहा है कि कांदिवली और बोरीवली स्टेशन के बीच तेज बारिश के दौरान लोकल ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई थी. दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने तुरंत चाकू निकालकर मयंक नाम के शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई. हत्या की घटना के बाद आरोपी ट्रेन के पूरी तरह से रुकने से पहले ही उतरकर फरार हो गया था.

जीआरपी बोरीवली ने दर्ज किया केस

जानकारी मिलने के तुरंत बाद आरपीएफ और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के जवान मुंबई लोकल ट्रेन के उस कोच में पहुंचे और चाकू से जख्मी हुए यात्री की मदद की. उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. इसमें जीआरपी बोरीवली की ओर से केस दर्ज किया गया. सीसीटीवी फुटेज और कई अन्य सबूतों के जरिए आरोपी की पहचान के बाद उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गईं थी.

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