महाराष्ट्र के वर्धा में हैवानियत, 12 साल की मासूम बच्ची का रेप करने के बाद पत्थर से कुचला सिर

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. 30 साल के राहुल राहु मडावी पर ये कुकर्म करने का आरोप लगाया गया, जो पीड़िता के गांव रोथा का ही रहने वाला है.

आरोपी राहुल पीड़िता के घर के पास खेत में मजदूरी का काम करता था. वो अक्सर पीड़िता के घर भी आता-जाता रहता था, वहीं पीड़िता के माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची के अकेले होने का फायदा उठाया और इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया. आरोपी ने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर बाद में सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस की तुरंत कार्रवाई से आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है. वर्धा के सीनियर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम गठित की है. वहीं, आरोपी को आज (17 जुलाई) अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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बच्चियों की सुरक्षा आज भी सबसे बड़ी चुनौती

पीड़िता के माता-पिता मजदूरी का काम करते हैं, पूरे गांव में इस घटना के बाद आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोग न्याय की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि बच्चियों की सुरक्षा आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. गांवों में अकेले बच्चों को छोड़कर काम पर जाना या आस-पड़ोस के लोगों पर अंधा विश्वास करना भारी पड़ सकता है.

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