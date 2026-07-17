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एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे शरद पवार! NDA का हिस्सा कैसे बनेगी NCP-SP, तय हो गया फॉर्मूला
Sharad Pawar Alliance with Shiv Sena: शरद पवार अब MVA को छोड़कर NDA का हिस्सा बनने जा रहे हैं. वह सीधे तौर पर महायुति में अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन करेंगे.
महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) को बड़ा झटका लगा है. शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अलायंस का फैसला ले चुकी है. यानी महायुति गठबंधन के अंदर ही एक और गठबंधन होने जा रहा है. शरद पवार सीधे तौर पर NDA में पार्टी का विलय नहीं करेंगे बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देते हुए गठबंधन में शामिल होने वाले हैं.
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