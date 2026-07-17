सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर भड़के संजय राउत, पूछा- 'कैबिनेट में एक भी मर्द नहीं है जो...?'

सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का आज (शुक्रवार, 17 जुलाई) 20वां दिन है. उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और अब तक 9 किलोग्राम वजन घट चुका है. मसल लॉस के साथ साथ ऑर्गेन फेलियर का भी डर है. इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट पर सवाल उठाए और कहा क्या इस मंत्रिमण्डल में एक भी मंत्री ऐसा नहीं जो पीएम मोदी को कह सके कि सोनम वांगचुक पर ध्यान दें?

संजय राउत के सामने जब यह बात रखी गई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी डॉक्टर्स को सोनम वांगचुक की देखभाल के निर्देश दिए हैं. इसपर संजय राउत ने कहा, "हाई कोर्ट से कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निर्देश दें कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. यह भी निर्देश दीजिए कि नीट पेपर लीक 2026 मामले में जिम्मेदार मंत्रा का इस्तीफा लें और सोनम वांगचुका का अनशन तुड़वा दें. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हमारी सरकार मान लेती तो देश का पूरा चरित्र बदल जाता."

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'देश संभालने वालों की संवेदना मर चुकी है'- संजय राउत

इतना ही नहीं, संजय राउत ने देश के बड़े नेताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "सोनम वांगचुक के अनशन को 20 दिन हो रहे हैं. वहां और छात्र भी बैठे हैं. 20 साल की एक लड़की भी उनके साथ अनशन कर रही है. उनकी सेहत भी बेहद गंभीर है. अगर आप ऑर्गेन फेलियर की बात कर रहे हैं, तो क्या यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई नहीं दे रही? क्या यह बात गृहमंत्री तक नहीं पहुंच रही? क्या यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास नहीं गई होगी? लेकिन सभी की संवेदना मर चुकी है."

'क्या मोदी कैबिनेट में एक भी मर्द मंत्री नहीं?'

यूबीटी नेता संजय राउत ने भड़कते हुए कहा, "सरकार में बैठे सभी लोगों में, पीएम मोदी की कैबिनेट में क्या एक भी मर्द नहीं बैठा है जो पीएम के सामने कह सके कि जो आप कर रहे हो वह गलत है. सोनम वांगचुक की जान बचाना इस देश का कर्तव्य है, यह बात प्रधानमंत्री से उनका एक भी मंत्री नहीं कह सकता? अगर इस कैबिनेट में एक भी मर्द मंत्री अभी तक पैदा नहीं हुआ तो बीजेपी को न मैं राष्ट्रभक्त कहूंगा और न शूर कहूंगा."

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