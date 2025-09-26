'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' पर मुकेश सहनी ने CM नीतीश कुमार को घेरा, पूछा- '10 हजार…'

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को प्रदेश की लगभग 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. अब इस योजना के तहत 10-10 हजार रुपये दिए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. मुकेश सहनी ने कहा कि आखिर चुनाव से ठीक पहले आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 हजार रुपये देने की जरूरत क्यों पड़ी?

मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से बिहार की सत्ता में है लेकिन अब तक इन्हें महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने की याद नहीं आई थी, लेकिन जब चुनाव सिर पर आया तब इन्हें महिलाओं की याद आ गई. उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है. गांव के पुरुष बाहर कमाने चले जा रहे हैं, महिलाओं को अकेले घर संभालना पड़ रहा है.

'बीजेपी और जेडीयू सम्मान नहीं दे सकती'

उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि क्या कभी उन महिलाओं के दर्द को सरकार ने समझने की कोशिश की? 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकती है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये देने का निर्णय लिया है. यह राशि न केवल महिलाओं को इस महंगाई से राहत देगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी.

उन्होंने प्रदेश की महिलाओं से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू को मालूम है कि आपकी मदद के बिना सरकार नहीं बन सकती है. यही कारण है कि ये 10 हजार रुपये दे रहे हैं, लेकिन इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव: BJP को लग सकता है बड़ा झटका, ये 2 बड़े चेहरे RJD में हो सकते हैं शामिल