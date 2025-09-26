बिहार चुनाव: BJP को लग सकता है बड़ा झटका, ये 2 बड़े चेहरे RJD में हो सकते हैं शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है. कैमूर जिले के दो बड़े चेहरे आरजेडी में हो शामिल सकते हैं. पूर्व मंत्री एवं चैनपुर के पूर्व विधायक ब्रज किशोर बिंद और मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम की तेजस्वी यादव से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है. सोशल मीडिया पर मुलाकात की यह तस्वीर वायरल हो रही है. माना जा रहा है कि दोनों आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं.

कैसे कट सकता है इन दोनों का पत्ता?

2020 में चैनपुर से बसपा के जमा खान चुनाव जीते थे जो जेडीयू में शामिल हो गए और बिहार सरकार में मंत्री हैं. यह सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है. ऐसे में ब्रज किशोर बिंद का पत्ता कट सकता है. मोहनिया से 2020 में आरजेडी की संगीता कुमारी चुनाव जीती थीं जो अब बीजेपी में हैं. इस बार वह बीजेपी की प्रत्याशी बनती हैं तो निरंजन राम का पत्ता कट सकता है.

बता दें कि बृज किशोर बिंद ने 2009 में चैनपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी. लगातार तीन बार विधायक रहते हुए 2018 में नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. उन्हें खनन, भूविज्ञान और पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली थी. 2010 और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में निरंजन राम बीजेपी से चुनाव जीते थे. 2015 में उन्होंने कांग्रेस के संजय कुमार को हराया था. 2020 में आरजेडी की संगीता कुमारी से हार गए थे.

चुनाव से पहले दल-बदल का खेल जारी

बता दें कि बहुत जल्द एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा. उससे पहले जिन नेताओं को यह लग रहा है कि इस बार उनका पार्टी से टिकट कट सकता है वे दूसरे दलों में जाने की तैयारी में जुट गए हैं. यही कारण है कि चुनाव से पहले दल-बदल का खेल शुरू हो गया है. यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है. अक्सर चुनाव के समय ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं.

