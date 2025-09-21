सीवान में लोजपा नेता और चिराग पासवान के करीबी रईस खान के घर रविवार को पुलिस की छापेमारी हुई है. भारी संख्या में पुलिस बल रईस खान के सिसवन थाना क्षेत्र स्थित ग्यासपुर उनके गांव पहुंचे और तलाशी ली. ये भी कहा जा रहा है कि रईस खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स

बताया जाता है कि रईस खान के घर अहले सुबह करीब 9 बजे के आस पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और करीब 2 घंटे छापेमारी चली. वहीं पुलिस ने घर के एक एक कोने की तलाशी ली गई. वहीं जब इस पूरे मामले में सिसवन थानाध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला.

गौरतलब है कि सिवान ग्यासपुर निवासी खान ब्रदर्स के नाम मशहूर रईस खान और अयूब खान लोजपा नेता चिराग पासवान के करीबी हैं. कुछ महीने पहले ही वो पार्टी में शामिल हुए थे. रघुनाथपुर विधानसभा से रईस खान लोजपा से दावेदारी कर रहे हैं, वहीं आरजेडी से ओसामा शहाब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. पुलिस कार्रवाई के बाद ग्यासपुर और आस-पास के इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है. स्थानीय लोग छापेमारी के कारणों और इसके राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहे हैं.

सीवान की राजनीति में है खासा प्रभाव

बता दें कि एमएलसी चुनाव के दौरान रईस खान पर गोलीबारी की घटना हुई थी. इस गोलीबारी की घटना में ओसामा शहाब को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. दोनों गुटों के बीच विवाद की खाई गहरी है. दोनों एक दूसरे पर कई आरोप मढ़ चुके हैं. सीवान की राजनीति में इनका खासा प्रभाव देखा जाता है. अब इस छापेमारी के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है, ये पुलिस की पुष्टि के बाद ही स्पष्ट होगा.

