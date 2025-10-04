NDA का खेल बिगाड़ेगी ओपी राजभर की पार्टी! कहा- 5 सीटें नहीं मिली तो...

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में सीटों को लेकर मंथन जारी है. एनडीए के पांच दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (रामविलास), हम और आरएलएम के अलावे छठा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दावेदारी कर रही है और लगातार अपनी ताकत बिहार में दिखा रही है.

राजभर ने पटना में दिखाई थी अपनी ताकत

कुछ दिनों पहले पार्टी सुप्रीमो ओपी राजभर ने खुद पटना में अपनी ताकत दिखाई थी और कहा था कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और 29 सीटों की लिस्ट हमने बीजेपी के हाई कमान को दे दी है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं होने के कारण पार्टी की ओर से शनिवार को एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें राज्य के कई जगह से कार्यकर्ता पहुंचे.

इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए अलर्ट रहने को कहा. मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि हमारी चाहत है कि जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े हैं, वैसे बिहार में एनडीए के साथ चुनाव लड़ें.

इसके लिए पार्टी की ओर से 29 सीटों का लिस्ट दिया गया है, लेकिन कम से कम हम पांच सीट जरूर लेंगे. अगर उससे कम दिया गया तो हम नहीं मानेंगे और हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसके लिए हम लोग बूथ स्तर तक पूरी तैयारी कर रहे हैं.

छठ के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में चुनाव संभव

बता दें कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. पहले चरण का चुनाव छठ के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में होने की संभावना है. दिवाली और छठ के दौरान, बिहार से बाहर नौकरी करने वाले अधिकांश लोग त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं और ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव कराने का यह सबसे अच्छा समय है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर किसी भी गठबंधन में अभी बात नहीं बनी है.

