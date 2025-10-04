हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में युवाओं को तोहफों की बरसात! पीएम ने की इन योजनाओं की शुरुआत, बिहटा NIT का लोकार्पण

बिहार में युवाओं को तोहफों की बरसात! पीएम ने की इन योजनाओं की शुरुआत, बिहटा NIT का लोकार्पण

प्रधानमंत्री ने नवनियुक्ति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की. पीएम मोदी नए सिरे से डिजाइन किए गए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 04 Oct 2025 06:40 PM (IST)
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन एवं एनआईटी, बिहटा कैंपस का लोकार्पण किया. साथ ही पीएम उषा अभियान के तहत बिहार के चार विश्वविद्यालयों- पटना विश्वविद्यालय, पटना, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना में नई शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाओं का शिलान्यास किया. 

नीतीश कुमार ने की प्रधानमंत्री की प्रशंसा

बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपयों से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नया रूप बिहार के नौजवानों को गिफ्ट के तौर पर मिलेगा. प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार में 4,000 से अधिक नवनियुक्ति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी की. पीएम मोदी नए सिरे से डिजाइन किए गए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत 4 लाख रुपये तक के कर्ज पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री यानी बिना ब्याज के होंगे. बिहार में इस योजना के तहत 3.92 लाख से ज्यादा छात्र पहले ही 7,880 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपयों का कर्ज के रूप में फायदा ले चुके हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए राज्य के युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की. इस अवसर पर नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज देश भर के आईटीआई टॉपर्स के लिए कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संस्थानों के छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया है, इस अवसर पर मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि "हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी है. इन सभी योजनाओं से बिहार के युवाओं को काफी फायदा होगा. इन सबके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं. हम आपको बताना चाहते हैं कि शुरू से ही बिहार में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए काम किया है. वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत युवाओं के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए जिनका अब विस्तार किया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत युवाओं को 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया और अब तक 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दे दिया गया है. सभी को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया है और अब हमलोगों के जरिए ये तय कर दिया गया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, रोजगार दिया जायेगा.

'हमलोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया था. पहले बहुत बुरा हाल था. जब 24 नवंबर, 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से हमलोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है. बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा.

ये भी पढ़ें: किसी ने एक तो किसी ने दो चरण में दी चुनाव कराने की सलाह, जानिए EC टीम से क्या बोली RJD?

Published at : 04 Oct 2025 06:38 PM (IST)
Nitish Kumar Pm Modi Patna News BIHAR NEWS
