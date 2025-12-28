बिहार: NH-27 पर आग का तांडव, कबाड़ी दुकान धूं-धूं कर जली, मौके पर 3 जिलों की फायर ब्रिगेड

दरभंगा में NH-27 हाइवे किनारे स्थित एक कबाड़ी दुकान में 27 दिसंबर की रात अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना रानीपुर पासवान टोला के पास हुई, जहां आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बुलाना पड़ा.

कैसे लगी आग और क्या हुआ मौके पर?

NH-27 हाइवे से सटी कबाड़ी दुकान में अचानक धुआं उठता दिखा और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें निकलने लगीं. आसमान में मानो आग का अंबार सा दिख रहा हो. दुकान में रखे प्लास्टिक, कबाड़ और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. कुछ ही समय में आग आसपास के खेतों तक पहुंच गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. हाइवे पर वाहनों की आवाजाही कुछ देर के लिए बाधित हो गई और लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति भी बन गई.

3 जिलों की फायर ब्रिगेड, 3 गांवों में दहशत

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए दरभंगा के साथ मधुबनी और मुजफ्फरपुर से भी फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त टीमें बुलानी पड़ीं. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आंशिक रूप से काबू पाया जा सका. आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं, जिससे आसपास के तीन गांवों में दहशत फैल गई. कई लोग घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए.

VIDEO | Fire broke out at a scrap shop in Darbhanga district earlier today. Further details awaited.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Q8bfZZrnxY — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025

इस दौरान स्थानीय युवाओं ने साहस दिखाते हुए कबाड़ी दुकान से सामान बाहर निकालने में मदद की, ताकि आग और न फैले. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता, तो सैकड़ों घर और संपत्तियां चपेट में आ सकती थीं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और अग्निशमन विभाग व पुलिस मामले की जांच में जुटी है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है.