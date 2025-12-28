'25 में तेजस्वी भी हैं और मैं भी...', राम कृपाल यादव के दावे पर RJD विधायक का पलटवार

बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव के उस दावे का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने खंडन किया है. जिसमें राजद के 25 विधायकों के उनके पार्टी के संपर्क में होने की बात कही थीं. राजद विधायक राहुल कुमार ने सरासर झूठ और हथकंडा करार दिया है. जहानाबाद में एबीपी न्यूज से बात करते हुए विधायक राहुल कुमार ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है.

विधायक राहुल कुमार ने हैरानी जताते हुए कहा कि 25 में तो तेजस्वी भी हैं और एक मैं भी हूं. सभी लोग पार्टी के काम में लगे हुए हैं यह पूरा हथकंडा है और अपने आप को मीडिया में स्थापित रहने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

बीजेपी और जेडीयू में एक दूसरे में तोड़ने का चल रहा कंपटीशन- राहुल कुमार

दरअसल में राजद विधायक राहुल कुमार जहानाबाद में एक श्राद्धकर्म में शिरकत करने के बाद एबीपी न्यूज से कहा कि हमारी पार्टी के सारे लोग मजबूती के साथ जुड़े हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच काम कर रहे हैं. अपने नेता के नेतृत्व में जो भी जिम्मेवारी मिली है उसका निर्वाहन कर रहे हैं. उपेन्द्र कुशवाहा के विधायक के नाराजगी को लेकर कहा कि असल में NDA में ही सिर फुटबल की स्थिति है. बीजेपी और जेडीयू में एक दूसरे में तोड़ने का कंपटीशन चल रहा है. हालांकि यह मामला उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का है और उसे पर उनको बोलना या कोई हक नहीं बनता है.

आपार बहुमत मिला उन्हें जनता के बीच करना चाहिए काम- राहुल

विधायक राहुल कुमार ने कहा उनको इतना आपार बहुमत मिला उन्हें जनता के बीच काम करना चाहिए. इस तरह के अनर्गल बातों से दूर रहना चाहिए. असल में सच्चाई यह है कि इतने बड़े बहुमत के बाद भी उस हिसाब से ये लोग काम नहीं कर पा रहे है. विधायक राहुल कुमार ने मंत्री संतोष सुमन को उनके पिता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को नसीहत देने पर तंज कसते हुए कहा कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे संरक्षक है. इस तरह की बाते उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है. गौरतलब है हम पार्टी के अध्यक्ष मंत्री संतोष सुमन ने अपने पिता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राज्य सभा, सांसद एवं विधायक फंड और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मीडिया में दिए गए बयानों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें ऐसा नहीं करने की नसीहत दी थी.

