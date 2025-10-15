चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने बीते मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और अगले ही दिन यानी बुधवार (15 अक्टूबर, 2205) उन्हें टिकट मिल गया. बीजेपी ने उन्हें अलीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे सबसे कम उम्र की कैंडिडेट हैं. टिकट मिलने के बाद मैथिली ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

नाम की घोषणा होने के बाद मैथिली ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "मुझ पर विश्वास व्यक्त करने हेतु भाजपा एवं एनडीए के समस्त केंद्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करती हूं. अलीनगर की जनता की सेवा तथा भाजपा-एनडीए की लोकहितकारी नीतियों को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहूंगी."

दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर बीते मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी की गई थी. इसमें 71 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी. बुधवार को दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया. इस लिस्ट में पहले नंबर पर मैथिली ठाकुर का नाम था.

मुझ पर विश्वास व्यक्त करने हेतु भाजपा एवं एनडीए के समस्त केंद्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। अलीनगर की जनता की सेवा तथा भाजपा-एनडीए की लोकहितकारी नीतियों को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहूंगी।… pic.twitter.com/VrwAuKQt6B — Maithili Thakur (@maithilithakur) October 15, 2025

12 प्रत्याशियों में कहां से किसे मिला मौका?

मैथिली ठाकुर- अलीनगर

राम चंद्र प्रसाद- हायाघाट

रंजन कुमार- मुजफ्फरपुर

सुभाष सिंह- गोपालगंज

केदार नाथ सिंह- बनियापुर

छोटी कुमारी- छपरा

विनय कुमार सिंह- सोनपुर

बीरेंद्र कुमार- रोसड़ा

डॉक्टर सियाराम सिंह- बाढ़

महेश पासवान- अगिआंव

राकेश ओझा- शाहपुर

पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा- बक्सर

मैथिली ठाकुर को मिलने लगी बधाई

मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ने से पहले अब बधाई मिलने लगी है. एक्स पर उनके पोस्ट करने के बाद एक यूजर ने लिखा, "आपको बहुत बधाई, और ईश्वर आपको विजय भी करे, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप बस एक प्रतीकात्मक MLA ना बन के रह जाएं हेमा मालिनी और बाकी सेलिब्रिटी की तरह, जमीन पे उतारिएगा, काम कीजिएगा. पांच वर्ष बाद आपके क्षेत्र के लोगों को बदलाव दिखाई देना चाहिए. शुभकामनाएं."

यह भी पढ़ें- IPS की नौकरी छोड़ी… जन सुराज से भाजपा में आए, अब आनंद मिश्रा को इस सीट से मिला टिकट