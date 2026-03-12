हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार NDA की बड़ी बैठक खत्म, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले कौन सा प्लान बना?

बिहार NDA की बड़ी बैठक खत्म, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले कौन सा प्लान बना?

Bihar NDA Meetings: 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है. बिहार की पांच सीटें खाली हो रही हैं. पांच सीटों के लिए छह प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है. इसमें नीतीश कुमार भी हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Mar 2026 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए की आज (गुरुवार) बैठक हुई थी. देर रात तक यह बैठक चली. बैठक के बाद जेडीयू, बीजेपी सहित अन्य दल के तमाम विधायकों ने बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है. एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी ओर एनडीए की इस तरह की बड़ी बैठक पर सबकी नजरें थीं. यह बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, "16 तारीख को राज्यसभा चुनाव होना है तो चुनाव के संबंध में हमारे NDA विधानमंडल की बैठक हुई. चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई... पांचों सीटें NDA की झोली में जाएगी... महागठबंधन के लोग चाहे कुछ भी कर लें महागठबंधन की जीत नहीं होगी. राज्यसभा की पांचों सीटें NDA जीतेगा... राज्यसभा चुनाव में भी NDA बेहतर प्रदर्शन करेगा और सभी एकजुट होकर मतदान करेंगे."

बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हम लोगों का बड़ा परिवार है, सब लोग मिलकर बिहार के विकास के बारे में काम करेंगे. हमारे पांच उम्मीदवार हैं, पांचों की जीत होगी." वहीं मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "NDA की बैठक हुई है. हम पांचों सीटें (राज्यसभा चुनाव) जीतेंगे. RJD हार जाएगी... सब लोग मिलकर अपने पांचों उम्मीदवारों को जिताएंगे."

यह भी पढ़ें- Bihar LPG Crisis: गैस के लिए मारामारी के बीच सभी जिलों के DM-SP संग हुई बैठक, लिया गया बड़ा फैसला

'राज्यसभा चुनाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण'

इस बैठक में बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर भी पहुंची थीं. उन्होंने कहा, "NDA की अनुशासनात्मक बैठकें, आंतरिक बैठकें चलती रहती हैं इसलिए आज हम सभी मंत्री, विधायक, NDA के सभी नेताओं की बैठक हुई. राज्यसभा चुनाव को लेकर हमें प्रशिक्षण दिया गया, बहुत सारे पहली बार के विधायक हैं तो किसी को कोई संशय न हो इसलिए पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए बैठक थी..."

आरजेडी का मुंडन होगा: अशोक चौधरी

मंत्री लेशी सिंह ने कहा, "...चुनाव से पहले हमारे NDA के घटक दलों की बैठकें होती हैं, चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है... वोट कैसे देना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया. हम पांचों सीटें(राज्यसभा चुनाव) जीतेंगे... हमारे साथ बहुमत है..." वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "बैठक हुई, RJD का मुंडन होगा... 16 तारीख को सब पता चल जाएगा."

बता दें कि 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है. बिहार की पांच सीटें खाली हो रही हैं. पांच सीटों के लिए छह प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है. इसमें नीतीश कुमार भी हैं. उनके जाने से पहले उनके बेटे निशांत कुमार जेडीयू में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें- 'बिहार पर हमला करने से…', तेजस्वी यादव को मंत्री दीपक प्रकाश ने दिया गजब जवाब, BJP ने भी रगड़ा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 12 Mar 2026 10:35 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections BJP BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Bihar NDA Meeting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार NDA की बड़ी बैठक खत्म, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले कौन सा प्लान बना?
बिहार NDA की बड़ी बैठक खत्म, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले कौन सा प्लान बना?
बिहार
LPG Crisis News Live: भोपाल में घरेलू LPG सिलेंडर की कालाबाजारी, राजस्थान में पूर्व सीएम के OSD बोले- समस्या आ रही है
Live: भोपाल में घरेलू LPG सिलेंडर की कालाबाजारी, राजस्थान में पूर्व सीएम के OSD बोले- समस्या आ रही है
बिहार
Bihar LPG Crisis: गैस के लिए मारामारी के बीच सभी जिलों के DM-SP संग हुई बैठक, लिया गया बड़ा फैसला
LPG के लिए मारामारी के बीच बिहार के सभी जिलों के DM-SP संग हुई बैठक, लिया गया बड़ा फैसला
बिहार
Nawada News: नवादा जिले में अपराधियों का तांडव! युवक की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत
नवादा जिले में अपराधियों का तांडव! युवक की गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान
केरलम विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 22 उम्मीदवारों का ऐलान
महाराष्ट्र
हाई कोर्ट पहुंचा सिलेंडर की सप्लाई का मामला, केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक देना होगा जवाब
हाई कोर्ट पहुंचा सिलेंडर की सप्लाई का मामला, केंद्र को नोटिस जारी, 16 मार्च तक देना होगा जवाब
क्रिकेट
Watch: मंदिर में ट्रॉफी ले जाने के विवादित के बीच गुरुद्वारे पहुंचे गौतम गंभीर, कर दी सबकी बोलती बंद
मंदिर में ट्रॉफी ले जाने के विवादित के बीच गुरुद्वारे पहुंचे गौतम गंभीर, देखें वीडियो
बॉलीवुड
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
नीना गुप्ता से आमिर खान तक, सूरज बड़जात्या के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में लगा सितारों का मेला
विश्व
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
इंडिया
सीक्रेट बेस और साइलेंट मिशन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने मिग-29 में भरी उड़ान, दिखाई भारत की ताकत
सीक्रेट बेस और साइलेंट मिशन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने मिग-29 में भरी उड़ान, दिखाई भारत की ताकत
हेल्थ
Diabetes Symptoms In Legs: डायबिटीज सिर्फ शुगर लेवल नहीं, पैरों से भी देती है दस्तक; इन 7 लक्षणों को न करें नजरअंदाज
डायबिटीज सिर्फ शुगर लेवल नहीं, पैरों से भी देती है दस्तक; इन 7 लक्षणों को न करें नजरअंदाज
यूटिलिटी
महज 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 60 दिन में होने लगती है बंपर कमाई
महज 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 60 दिन में होने लगती है बंपर कमाई
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget