बिहार NDA की बड़ी बैठक खत्म, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले कौन सा प्लान बना?

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए की आज (गुरुवार) बैठक हुई थी. देर रात तक यह बैठक चली. बैठक के बाद जेडीयू, बीजेपी सहित अन्य दल के तमाम विधायकों ने बताया कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है. एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी ओर एनडीए की इस तरह की बड़ी बैठक पर सबकी नजरें थीं. यह बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर हुई है.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, "16 तारीख को राज्यसभा चुनाव होना है तो चुनाव के संबंध में हमारे NDA विधानमंडल की बैठक हुई. चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा हुई... पांचों सीटें NDA की झोली में जाएगी... महागठबंधन के लोग चाहे कुछ भी कर लें महागठबंधन की जीत नहीं होगी. राज्यसभा की पांचों सीटें NDA जीतेगा... राज्यसभा चुनाव में भी NDA बेहतर प्रदर्शन करेगा और सभी एकजुट होकर मतदान करेंगे."

बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "हम लोगों का बड़ा परिवार है, सब लोग मिलकर बिहार के विकास के बारे में काम करेंगे. हमारे पांच उम्मीदवार हैं, पांचों की जीत होगी." वहीं मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, "NDA की बैठक हुई है. हम पांचों सीटें (राज्यसभा चुनाव) जीतेंगे. RJD हार जाएगी... सब लोग मिलकर अपने पांचों उम्मीदवारों को जिताएंगे."

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'राज्यसभा चुनाव को लेकर दिया गया प्रशिक्षण'

इस बैठक में बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर भी पहुंची थीं. उन्होंने कहा, "NDA की अनुशासनात्मक बैठकें, आंतरिक बैठकें चलती रहती हैं इसलिए आज हम सभी मंत्री, विधायक, NDA के सभी नेताओं की बैठक हुई. राज्यसभा चुनाव को लेकर हमें प्रशिक्षण दिया गया, बहुत सारे पहली बार के विधायक हैं तो किसी को कोई संशय न हो इसलिए पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए बैठक थी..."

आरजेडी का मुंडन होगा: अशोक चौधरी

मंत्री लेशी सिंह ने कहा, "...चुनाव से पहले हमारे NDA के घटक दलों की बैठकें होती हैं, चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है... वोट कैसे देना है, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया. हम पांचों सीटें(राज्यसभा चुनाव) जीतेंगे... हमारे साथ बहुमत है..." वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "बैठक हुई, RJD का मुंडन होगा... 16 तारीख को सब पता चल जाएगा."

बता दें कि 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है. बिहार की पांच सीटें खाली हो रही हैं. पांच सीटों के लिए छह प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है. इसमें नीतीश कुमार भी हैं. उनके जाने से पहले उनके बेटे निशांत कुमार जेडीयू में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुके हैं.

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