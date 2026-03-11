उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू गैस की आपूर्ति और किल्लत को लेकर हालात अलग-अलग हैं. मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. जिलाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. कालाबाजारी और अनियमितता रोकने के लिए जिला स्तरीय विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो हर गैस सेंटर की निगरानी कर रही हैं. जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अनावश्यक रूप से सिलेंडरों का स्टॉक न करें और आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित मानें.

वहीं नोएडा में स्थिति थोड़ी अलग है. यहाँ लोग सुबह 5 बजे से लंबी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे. कई उपभोक्ताओं ने बताया कि पिछले 5-6 दिनों से बुकिंग करने के बाद भी उन्हें गैस गोदाम और एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. लोग यह आरोप भी लगा रहे हैं कि सिलेंडर तो आती है, लेकिन उन्हें नहीं दी जा रही और कुछ सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं.

हालांकि सरकार और प्रशासन बार-बार कह रहे हैं कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों और कीमतों की खबरों ने पैनिक का माहौल बना दिया है. उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए सुबह-सुबह से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की यही परेशानी बनी हुई है कि उन्हें घरेलू सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल निर्धारित समय में ही सिलेंडर लें. मुरादाबाद और नोएडा के हालात दर्शाते हैं कि आपूर्ति की वास्तविक स्थिति और जनता की धारणा में अंतर है, और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और एजेंसियों की सतत निगरानी की आवश्यकता है.

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति और अफवाहों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

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