हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLPG Crisis News Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग

LPG Crisis News Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग

LPG Crisis News Live: ईरान और अमेरिका के युद्ध के चलते यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों एलपीजी का संकट खड़ा हो गया है. नोएडा में लोग सुबह पांच बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं. यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 13 Mar 2026 01:39 PM (IST)

LIVE

Key Events
LPG Crisis News Live Updates Fuel Gas Cylinder Shortage in UP Noida Rajasthan jaipur Bihar patna MP delhi Natural Gas Israel Iran LPG Crisis News Live: सिलेंडर छोड़िए, चूल्हे-भट्टियों की डिमांड भी नहीं हो रही पूरी! चाय-पूड़ी की दुकानें बंद करने को मजबूर लोग
एलपीजी संकट लाइव अपडेट्स
Source : ANI/IANS

Background

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू गैस की आपूर्ति और किल्लत को लेकर हालात अलग-अलग हैं. मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है. जिलाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि जिले की सभी गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. कालाबाजारी और अनियमितता रोकने के लिए जिला स्तरीय विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो हर गैस सेंटर की निगरानी कर रही हैं. जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अनावश्यक रूप से सिलेंडरों का स्टॉक न करें और आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित मानें.

वहीं नोएडा में स्थिति थोड़ी अलग है. यहाँ लोग सुबह 5 बजे से लंबी लाइनों में खड़े हैं, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे. कई उपभोक्ताओं ने बताया कि पिछले 5-6 दिनों से बुकिंग करने के बाद भी उन्हें गैस गोदाम और एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. लोग यह आरोप भी लगा रहे हैं कि सिलेंडर तो आती है, लेकिन उन्हें नहीं दी जा रही और कुछ सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं.

हालांकि सरकार और प्रशासन बार-बार कह रहे हैं कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों और कीमतों की खबरों ने पैनिक का माहौल बना दिया है. उपभोक्ता सिलेंडर लेने के लिए सुबह-सुबह से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की यही परेशानी बनी हुई है कि उन्हें घरेलू सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल निर्धारित समय में ही सिलेंडर लें. मुरादाबाद और नोएडा के हालात दर्शाते हैं कि आपूर्ति की वास्तविक स्थिति और जनता की धारणा में अंतर है, और इसे नियंत्रित करने के लिए प्रशासन और एजेंसियों की सतत निगरानी की आवश्यकता है.

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति और अफवाहों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

LPG Crisis News Live Updates

13:39 PM (IST)  •  13 Mar 2026

LPG Crisis: 'सपा-कांग्रेस नेताओं के आवास से जब्त किए गए सिलेंडर'

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सपा और कांग्रेस नेताओं के आवासों से सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं."

13:00 PM (IST)  •  13 Mar 2026

LPG Cylinder Crisis: 'बाज आ जाए विपक्ष'- सिलेंडर किल्लत पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गैस को लेकर पैनिक माहौल बनाने के प्रयास की निंदा  की है. उन्होंने विपक्ष को बाज आने की चेतावनी दी है. डिप्टी सीएम का कहना है कि घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है. कमर्शियल सिलेंडर का विकल्प तलाश रहे हैं. उद्योग बंद न हों और घरेलू दिक्कत न हो, यही प्रयास है. 

Load More
Tags :
LPG Rajasthan News UP News Noida News Mp News Jaipur News DELHI NEWS BIHAR NEWS
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सामने वाले ठेले से अच्छी तरह गर्म पकौड़ी लेकर आओ', पति से बोलकर बस स्टैंड से नई दुल्हन फरार
'सामने वाले ठेले से अच्छी तरह गर्म पकौड़ी लेकर आओ', पति से बोलकर बस स्टैंड से नई दुल्हन फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का मिशन 'कौशल', लखनऊ में नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट का आयोजन, बढ़ेगी युवा शक्ति
योगी सरकार का मिशन 'कौशल', लखनऊ में नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट का आयोजन, बढ़ेगी युवा शक्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजीपुर में LPG के लिए हाहाकार, 10 दिन की वेटिंग, प्रशासन बोला- कमी नहीं, सिर्फ पैनिक है
गाजीपुर में LPG के लिए हाहाकार, 10 दिन की वेटिंग, प्रशासन बोला- कमी नहीं, सिर्फ पैनिक है
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर 2 का पहला गाना रिलीज, डायरेक्टर आदित्य धन के बर्थडे पर फैंस को मिला बड़ा सरप्राइज
Bollywood news: अक्षय कुमार फिर रचेंगे होली का जादू! विद्या बालन संग नई फिल्म में धमाकेदार होली एंथम की चर्चा
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage
LPG Gas Emergency: 800 वाला गैस सिलेंडर 3000 में, भड़क उठी महिलाएं | Gas Shortage | Breaking
Iran-Israel War Update: महायुद्ध के बीच US का यू-टर्न! रूसी तेल खरीद पर दी छूट! | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran US War: कौन हैं ईरान के वो साइलेंट साथी? जिनकी मदद से मुज्तबा खामनेई कर रहे इजरायल और US से मुकाबला
कौन हैं ईरान के वो साइलेंट साथी? जिनकी मदद से मुज्तबा खामनेई कर रहे इजरायल और US से मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS-PCS अफसरों के तबादले, प्रकाश बिंदु बने गृह सचिव
बॉलीवुड
'अपना वजन कम करो', संभावना सेठ को काम देने का वादा कर भूले सलमान खान, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे बहुत बुरा लगा था'
'अपना वजन कम करो', संभावना सेठ को काम देने का वादा कर भूले सलमान खान, एक्ट्रेस बोलीं- 'मुझे बहुत बुरा लगा था'
आईपीएल 2026
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही पाकिस्तान को ठेंगा, PSL छोड़ कोलकाता टीम में आया खूंखार गेंदबाज
विश्व
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
इंडिया के लिए खुल सकता है 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज', ईरान की ओर से मिला बड़ा संकेत, भारत को बताया दोस्त
इंडिया
LPG Cylinder: सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
सिलेंडर की सांस अटकी! कई शहरों में LPG की बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, जानें कैसी है मौजूदा स्थिति
यूटिलिटी
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
गर्मियों में AC चलाने से पहले कर लें ये काम, सर्विस करवाएं तो इन 3 चीजों पर दें ध्यान
हेल्थ
Heart Disease Risk: कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा? सावधान! ये कारण हो सकता है असली विलेन
कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा? सावधान! ये कारण हो सकता है असली विलेन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget