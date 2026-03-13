बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास राज्यसभा चुनाव में 12 अतिरिक्त वोट मौजूद हैं.

अशोक चौधरी ने यह बयान उस समय दिया जब वह उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित एनडीए नेताओं की बैठक से बाहर निकले.

एनडीए नेताओं की बैठक के बाद बयान

राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर गुरुवार शाम एनडीए नेताओं की एक अहम बैठक हुई. यह बैठक बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की गई थी.

बैठक के बाद अशोक चौधरी ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत स्थिति में है और चुनाव को लेकर राजग के पास पर्याप्त समर्थन है. उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव में राजग उम्मीदवारों की स्थिति काफी मजबूत है.

अशोक चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पास 12 अतिरिक्त वोट हैं. उनके मुताबिक गठबंधन के पास इतनी संख्या है कि उसे किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन इसका असर चुनाव के नतीजों पर नहीं पड़ेगा.

ओवैसी की पार्टी के समर्थन पर भी बोले

एनडीए की ओर से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) का समर्थन हासिल करने की कोशिशों को लेकर भी अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इससे चुनाव के समीकरण बदलने वाले नहीं हैं.

महागठबंधन की उम्मीदें

वहीं दूसरी ओर राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी अपने स्तर पर समर्थन जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है. फिलहाल महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. उसे उम्मीद है कि एआईएमआईएम के पांच विधायकों और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एकमात्र विधायक का समर्थन उसे मिल सकता है.

महागठबंधन की संभावनाओं पर सवाल पूछे जाने पर अशोक चौधरी ने साफ कहा कि विपक्ष के प्रयास सफल नहीं होंगे. उन्होंने कहा, “उनके प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीत भी हासिल करेगा.” राज्यसभा चुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति में बयानबाजी और राजनीतिक जोड़-तोड़ तेज होती नजर आ रही है.