RJD के गढ़ को चुनौती देने चुनावी मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव, जानें- महुआ सीट का समीकरण

तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. इन प्रत्याशियों में से एक खुद तेज प्रताप यादव हैं. बिहार सरकार में मंत्री रह चुके तेज प्रताप यादव वैशाली स्थित महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे.

इस सीट पर अब तक 5 बार राजद, 1 बार लोकदल, 2 बार जनता पार्टी और 3 बार कांग्रेस जीती है. बता दें महुआ सीट पर पहले चरण के तहत नामांकन और मतदान होगा. इस सीट पर 17 अक्टूबर तक नामांकन होंगे और 6 नवंबर को जनता मतदान करेगी.

महुआ विधानसभा सीट पर वर्ष 2020 में हुए चुनाव में राजद नेता मुकेश कुमार रौशन ने 13 हजार 770 मतों से जीत हासिल करते हुए जनता दल यूनाइटेड की आशमां परवीन को मात दी थी. खुद तेज प्रताप यादव इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं. वर्ष 2015 के चुनाव में तेज प्रताप यादव ने हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के रवींद्र राय को 28 हजार 155 मतों से हराया था.

Bihar Elections 2025: तेज प्रताप यादव ने 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, खुद इस सीट से लड़ेंगे चुनाव



राजद और आरएलएम के भी पास यही सीट?

महुआ विधानसभा सीट पर मुस्लिम और यादव समाज मिलाकर कुल 35 फीसदी के करीब मत हैं. इसके अलावा अनुसूचित जाति की आबादी भी 21 फीसदी के करीब मानी जाती है. इसमें भी पासवान और रविदास समाज के लोग शामिल हैं.



दावा है कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यह सीट अपने पास रखेगी. ऐसे में इस सीट पर तेज प्रताप यादव और राजद के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है.

सूत्रों की मानें तो इसी सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ सकते हैं. दावा है कि बीजेपी नीत एनडीए में जो सीटों आरएलएम को मिली हैं उसमें से एक महुआ भी है. चुनाव में इस सीट पर राजद का दम तोड़ने के लिए उपेंद्र खुद इस सीट से मैदान में उतर सकते हैं.