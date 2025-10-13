हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: तेज प्रताप यादव ने 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, खुद इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

Bihar Elections 2025: Tej Pratap Yadav ने नवगठित जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार चुनाव 2025 के लिए तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जनशक्ति जनता दल ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया है. तेज प्रताप यादव खुद भी चुनाव लड़ेंगे. तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे. वहीं महनार- जय सिंह राठी, हिसुआ- रवि राज कुमार , शाहपुर- मदन यादव और पटना साहिब से मीनू कुमारी को टिकट दिया गया है.

तेज प्रताप यादव की पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार मनेर विधानसभा सीट से शंकर यादव उम्मीदवार होंगे.पहली सूची में बेलसन से विकास कुमार कवि, बख्तियारपुर से गुलशन यादव, बिक्रमगंज से अजीत कुशावाहा, जगदीशपुर से नीरज राय, अत्री से अविनाश, वजीरगंज से प्रेम कुमार, बेनीपुर से अवध किशोर झा, दुमाओ से दिनेश कुमार सूर्या, गोविंदगंज से आशुतोष, मधेपुरा से संजय यादव, नरकटियागंज से तौरीफ रहमान को प्रत्याशी बनाया गया है.

प्रशांत किशोर की इस सियासी चाल ने बढ़ा दी RJD, JDU की धड़कनें, क्या फैसला लेंगे जन सुराज नेता?

2020 में कहां से चुनाव लड़े थे तेज प्रताप यादव?

जनशक्ति जनता दल ने बरौली से धर्मेंद्र क्रांतिकारी, कुचायकोट से ब्रज बिहारी भट्ट, बनियापुर से पुष्पा कुमारी और मोहिउद्दीन नगर से सुरभि यादव को टिकट दिया गया है.

बता दें इस साल तेज प्रताप यादव को उनके पिता और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता वाले राजनीतिक दल- राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया था. इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई. तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री थे.

वर्ष 2020 में तेज प्रताप यादव ने राजद के टिकट पर हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. यह सीट समस्तीपुर जिले में आती है. इस बार वह वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवारी दर्ज कराएंगे. इस सीट पर 2020 के चुनाव में मुकेश कुमार रोशन ने 13 हजार 770 मतों के अंतर से चुनाव जीता था.

Published at : 13 Oct 2025 05:40 PM (IST)
