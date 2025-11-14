मधुबनी विधानसभा में NDA का जादू चला, जान लें किस सीट पर कौन जीत रहा है

Bihar Election 2025 Result: मधुबनी की दसों सीटों पर इस बार माहौल काफी दिलचस्प है. वोटिंग खत्म होने के बाद से ही पूरे जिले में यही चर्चा है कि किसके खाते जाएगी जीत. अब गिनती जारी है और रुझान तस्वीर को धीरे-धीरे साफ कर रहे हैं. शुरुआती संकेतों में NDA का असर दिख रहा है और कई जगहों पर गठबंधन के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं.

मिथिला की पहचान, सांस्कृतिक विरासत और मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध इस जिले में मतदाताओं ने जमकर वोट डाले थे और अब उसी का असर रुझानों में नजर आ रहा है. हरलाखी से लेकर लौकहा तक कुल दस सीटों पर मुकाबला कड़ा है. लेकिन शुरुआती दौर में NDA ने कई स्थानों पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है. जैसे-जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी तस्वीर और साफ होती जाएगी.

मधुबनी

मधुबनी सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के माधव आनंद ने 21030 वोटों के आगे चल रहे हैं. तो वहीं दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के समीर कुमार महासेठ हैं. तो तीसरे स्थान पर एआईएमआईएम के राशिद खलील चल रहे हैं.

बेनीपट्टी

बेनीपट्टी में बीजेपी के विनोद नारायण झा 23932 वोटों से जीते. तो दूसरे नंबर पर नलिनी रंजन झा और तीसरे स्थान पर निर्दलीय डॉ बी झा मृणाल रहे.

हरलाखी

हरलाखी सीट पर जेडीयू के सुधांशु शेखर 36236 वोटों से जीते. तो दूसरे नंबर पर सीपीआई के राकेश पाण्डेय चल रहे हैं. वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय मोहम्मद शब्बीर चल रहे हैं.

बाबूबरही

बाबूबरही सीट पर जेडीयू की मीना कुमारी 19973 वोटों से आगे चल रही हैं. तो वहीं आरजेडी की अरुण कुमार सिंह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं. जबकि तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के आलोक कुमार यादव हैं.

बिस्फी

बिस्फी सीट पर आरजेडी के आसिफ अहमद 8107 वोटों से जीते. दूसरे स्थान बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर रहे. तो वहीं निर्दलीय मोहम्मद मोहिउद्दीन तीसरे स्थान रहे.

राजनगर

राजनगर सीट पर बीजेपी के सुजीत कुमार 42185 वोटों से जीते. दूसरे नंबर पर आरजेडी के विष्णुदेव मोची और तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के सुरेंद्र कुमार दास रहे.

झंझारपुर

झंझारपुर सीट पर बीजेपी के नीतीश मिश्रा 54849 वोटों से आग हैं. तो दूसरे नंबर पर सीपीआई के राम नारायण यादव हैं और तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी के केशव चंद्र भंडारी चल रहे हैं.

फुलपरास

फुलपरास विधानसभा सीट पर जेडीयू की शीला कुमारी 14099 वोटों से आगे चल रही हैं. तो वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के सुबोध मंडल हैं और तीसरे नंबर पर जन सुराज पार्टी के जलेंद्र मिश्रा हैं.

लौकहा

लौकहा सीट पर जेडीयू के सतीश कुमार साह 25113 वोटों से आगे हैं. तो दूसरे स्थान पर आरजेडी के भारत भूषण मंडल और तीसरे पर निर्दलीय राम लखन यादव हैं.

खजौली

खजौली सीट पर बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद 11698 वोटों से आगे हैं. तो वहीं दूसरे स्थान पर आरजेडी के ब्रज किशोर यादव हैं. तो वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय राकेश कुमार रौशन हैं.

