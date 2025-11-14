हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025बिहार चुनाव: महागठबंधन की ये 5 गलतियां पड़ी भारी, BJP बड़ी पार्टी बनकर उभरी, NDA ने ऐतिहासिक बाजी मारी

बिहार चुनाव: महागठबंधन की ये 5 गलतियां पड़ी भारी, BJP बड़ी पार्टी बनकर उभरी, NDA ने ऐतिहासिक बाजी मारी

Bihar Result 2025: महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन लालू यादव के “जंगल राज” वाले पुराने दौर को सत्ताधारी दल ने बार-बार जनता के सामने रखा.

By : राजेश कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव के अब तक के रुझानों से साफ हो गया है कि राज्य में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिला है, जबकि महागठबंधन हाशिए पर सिमट गया है. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर मैदान में उतरे महागठबंधन ने कई ऐसी रणनीतिक गलतियाँ कीं, जिनकी भरपाई करने में उसे लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है. जिस वापसी की उम्मीद महागठबंधन को इस चुनाव में थी, वह पूरी तरह टूट गई. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस स्तर पर यह गठबंधन चूक गया.

महागठबंधन की बड़ी गलतियां

1. कांग्रेस द्वारा “वोट चोरी” का मुद्दा बनाना

कांग्रेस ने बिहार चुनाव में वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाया. पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया. दरभंगा में “वोट यात्रा” के दौरान उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई, जिसे भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की. इस प्रकरण ने कांग्रेस और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया.

2. वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) पर बेअसर विवाद

महागठबंधन ने वोटर लिस्ट में संशोधन (SIR) को भी चुनावी मुद्दा बनाकर बड़ा शोर मचाया, लेकिन मामला कोर्ट जाने के बाद यह विरोध धीमा पड़ गया. जनता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले पाई. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी SIR को “महागठबंधन को हराने की साजिश” बताया, लेकिन यह रणनीति असरहीन रही.

3. अवास्तविक और बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादे

एक तरफ नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी योजनाओं की गारंटी थी, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के अव्यावहारिक वादे. तेजस्वी ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, जीविका दीदी को 3,000 की जगह 10,000 रुपये देने जैसे कई वादे किए, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं था. जनता ने इन वादों को अविश्वसनीय माना और स्थिरता व भरोसे के नाम पर एनडीए को प्राथमिकता दी.

4. नकारात्मक चुनावी अभियान

विपक्ष ने पूरे चुनाव अभियान में एनडीए के खिलाफ नकारात्मक कैंपेन चलाया. प्रधानमंत्री मोदी को “भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह” तक कहा गया. जनता ने इसे अत्यधिक नकारात्मक राजनीति मानकर पसंद नहीं किया, खासकर तब जब नीतीश कुमार पिछले दो दशकों से राज्य की सत्ता में स्थिर चेहरा रहे हैं. इस रणनीति ने महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान ही किया.

5. तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाना

महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन लालू यादव के “जंगल राज” वाले पुराने दौर को सत्ताधारी दल ने बार-बार जनता के सामने रखा. तेजस्वी की छवि पर लालू का यह पुराना बोझ भारी पड़ गया और जनता ने जोखिम लेने के बजाय एनडीए को सुरक्षित विकल्प माना.

ये भी पढ़ें: प्रचंड सीटें पाकर भी चूर-चूर हुआ नीतीश का घमंड, बिहार के DNA कौन, जनता ने कर दिया 'डबल गेम'

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 14 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Tags :
BIHAR ELECTION Bihar Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result : 'Congress पनौती ...' RJD की हार की बनी असली वजह ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : Votechori के सवाल पर Gaurav Bhatia ने बता दिया सच ! । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result: नमो नाम की सुनामी में उड़ा महागठबंधन । Nitish Kumar । RJD
Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ABP NEWS
JDU ने BJP को पछाड़ा
JDU ने BJP को पछाड़ा
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
Embed widget