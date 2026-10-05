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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'

अनंत-नीरज विवाद पर ललन सिंह का बड़ा बयान, 'JDU के कई नेताओं ने…'

ललन सिंह का कहना है कि अनंत सिंह के भी कुछ मुद्दे हैं और शिकायते हैं. जब उनके (अनंत सिंह) खिलाफ प्रचार हो रहा था तो उस समय पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Oct 2026 03:04 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी विवाद पर बड़ा बयान दिया है. सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को पटना एयरपोर्ट पर वे मीडिया से बात कर रहे थे. ललन सिंह ने कहा कि अब कोई क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी. ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है. दोनों हाथ से बजती है. दोनों हाथों को सटाना पड़ता है. जब उनके (अनंत सिंह) खिलाफ प्रचार हो रहा था तो उस समय पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी. उस समय पार्टी को पहल करनी चाहिए थी. प्रदेश की पार्टी से चूक हुई. उस समय उन्होंने पहल नहीं की. 

ललन सिंह ने कहा, "...मैंने आज अनंत सिंह से बात की है और उनके भी कुछ मुद्दे हैं और शिकायते हैं. उनका ये कहना है कि  जब सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय JDU के कई नेताओं ने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने सरकार का समर्थन किया था उन्होंने इसलिए समर्थन किया था क्योंकि वो नीतीश जी का सम्मान करते हैं तो उन्हें लगा नीतीश जी की सरकार जानी नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने समर्थन किया…" 

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ललन सिंह ने आगे कहा, "जब अनत सिंह नीतीश कुमार से मिलने गए तो नीतीश जी ने उनसे कहा कि आप ही मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़िए, फिर वह चुनाव लड़े और जब वह चुनाव लड़े तो उनके चुनाव में भी कई तरह की बातें होने लगीं…" 

(खबर अपडेट हो रही है)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Oct 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Lalan Singh BIHAR NEWS
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