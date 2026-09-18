पप्पू यादव से मिले खेसारी लाल, बाढ़ पीड़ितों की करेंगे मदद, क्या प्लान बना?

बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है लेकिन लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को दिल्ली में भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल ने सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की. बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर प्लान बना.

पूर्णिया सांसद के दिल्ली आवास पर खेसारी लाल पहुंचे तो पप्पू यादव ने सेवा आश्रम घुमाया. इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा, "खेसारी लाल यादव आज सेवा आश्रम आए थे. बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने आए थे. लगातार वो मदद करते रहते हैं. हमेशा हर मौके पर बिना जाति-धर्म देखे वो मदद करते हैं… भरत तिवारी में भी वो गए थे. अन्य जगहों पर भी वो जाते हैं जैसे सोनू सूद भी एक संवेदनशील इंसान हैं…."

हाजीपुर, सोनपुर, छपरा और आरा जाएंगे खेसारी

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि खेसारी लाल ने इच्छा जाहिर की कि वो हाजीपुर, सोनपुर, छपरा और आरा जाकर वे मदद करना चाहते हैं. संभवत: 24 तारीख को शायद सबके साथ वो मदद करने के लिए जाएंगे.

पप्पू यादव ने कहा, "मुझे अच्छा लगा कि वो सभी बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं. बाढ़ प्रभावित इलाके में जो भी पीड़ित परिवार हैं उनसे वो मिलेंगे."

बता दें कि बिहार के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पप्पू यादव लगातार मदद कर रहे हैं. लोगों को पैसा तक दे रहे हैं. खान सर और रोशन आनंद भी मदद कर रहे हैं. अब खेसारी लाल यादव भी मैदान में कूदने जा रहे हैं.

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बिहार में बाढ़ के ताजा हालात क्या हैं?

बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी है. शुक्रवार को जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों के बीच अभी तक एक करोड़ 76 लाख 25 हजार थाली सुबह-शाम भोजन का वितरण किया जा चुका है. मौजूदा समय में 706 कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य भर में 10 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा हैं जहां 9,866 बाढ़ शारणार्थियों के लिए आवासन, भोजन, चिकित्सा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. विभिन्न जिलों में 819 सरकारी नावों का परिचालन कराया जा रहा है. मवेशियों की सुरक्षा में राज्य भर में अबतक कुल 17,881 क्विंटल पशुचारा का वितरण किया गया है.

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