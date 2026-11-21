मोकामा में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों के बीच बारिश ने आयोजकों की चिंता बढ़ा दी है. शादी में होने वाला घुड़दौड़ कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकता है. घुड़दौड़ के लिए तैयार ट्रैक पर कीचड़ जमा होने से मुकाबले के आयोजन पर संकट खड़ा हो गया है.

मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों पर बारिश ने पानी फेर दिया है. 25 नवंबर को होने वाली शादी के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं. जयमाला, भोज, गीत-संगीत और घुड़दौड़ के लिए करीब 25 बीघा जमीन तैयार की गई है. लेकिन बारिश के बाद मैदान में कीचड़ जमा हो गया है. इससे घुड़दौड़ का ट्रैक खराब हो रहा है. ऐसे में इस कार्यक्रम के रद्द होने की आशंका जताई जा रही है.

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बारिश से मैदान में फैला कीचड़

मोकामा के लदमा (नदवां) गांव में शादी समारोह की तैयारियां चल रही हैं. बारिश के कारण आयोजन स्थल की जमीन गीली हो गई है. कई जगह कीचड़ जमा है. सजावट में इस्तेमाल होने वाले सामान को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है. घुड़दौड़ के लिए बनाया गया ट्रैक भी प्रभावित हुआ है. शादी में अब चार दिन का समय बचा है. ऐसे में आयोजकों के सामने तैयारियां पूरी करने की चुनौती है.

25 नवंबर को होनी है शिवांगी की शादी

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. उनकी शादी बिहटा के कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से तय हुई है. ऋषिकेश अमेरिका में नौकरी करते हैं. शादी से पहले 20 नवंबर को तिलक समारोह हुआ. 23 नवंबर को हल्दी और 24 नवंबर को मेहंदी व संगीत का कार्यक्रम रखा गया है.

घुड़दौड़ में कई राज्यों के घोड़े लेने वाले थे हिस्सा

शादी का खास आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है. इसके लिए बिहार के अलग-अलग जिलों समेत अन्य राज्यों से घोड़े पहुंचने की तैयारी थी. घोड़ों ने मैदान में अभ्यास भी किया है. प्रतियोगिता में विजेता को थार गाड़ी देने की चर्चा है. इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है.

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