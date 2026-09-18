गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारललन सिंह के बैठक में नहीं पहुंचने पर JDU की दो टूक, 'पार्टी में…'

ललन सिंह के बैठक में नहीं पहुंचने पर JDU की दो टूक, 'पार्टी में…'

जेडीयू दफ्तर में शुक्रवार को पार्टी की बैठक हुई. इसमें लगभग सभी विधायक और एमएलसी शामिल हुए. ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर उपस्थित नहीं हुए.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 18 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को पार्टी की बैठक की जिसमें सभी विधायक और एमएलसी शामिल हुए. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एवं राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर उपस्थित नहीं हुए. इस पर सियासत शुरू हो गई है. 

पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा

बैठक खत्म होने के बाद पूर्व मंत्री और विधायक अजीत कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कई विधायक पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ललन सिंह को इस कार्यक्रम में किसी हालत में होना चाहिए था. बैठक में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नहीं होना यह संदेश ठीक नहीं है, लेकिन पार्टी में सब कुछ ठीक है.

उन्होंने आगे कहा कि बैठक में हम लोगों को ट्रेनिंग मिली है. कई मुद्दों पर बातचीत हुई है. निशांत हमारे नेता हैं. 

सुनील कुमार बोले- निशांत कुमार लीडर

बैठक खत्म होने के बाद मंत्री सुनील कुमार ने भी मीडिया से बात की. बताया कि बैठक में ट्रेनिंग दी गई है. ट्रेनिंग के साथ-साथ जब पूछा गया कि क्या निशांत की लीडरशिप मंजूर है तो सभी लोग में एक स्वर में हां कहा. उन्होंने कहा कि निशांत तो हमारे लीडर हैं, नीतीश कुमार और निशांत के अलावा इस पार्टी का लीडर कौन है? 

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग

पार्टी के वरिष्ठ विधायक हरि नारायण सिंह ने कहा कि बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा हुई है. मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के मालिक नीतीश कुमार हैं. एक सवाल पर कहा कि अनंत सिंह किसका विरोध करेंगे अनंत सिंह जानें, पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ रहेगी. जो फैसला होगा वह नीतीश कुमार का होगा. वही सबको मानना होगा.

बिहार सरकार के मंत्री बुलो मंडल ने कहा कि पार्टी के बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर अनंत सिंह के द्वारा नीरज कुमार का विरोध किया जा रहा है तो पार्टी पूरे मामले को देख रही है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? RJD के बाद कांग्रेस का ऑफर, टेंशन में BJP!

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Lalan Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में ईंट भट्ठा मालिकों को सरकार से राहत, ब्याज माफी का फैसला
बिहार में ईंट भट्ठा मालिकों को सरकार से राहत, ब्याज माफी का फैसला
बिहार
बिहार में BJP नेता की हत्या, अभिजीत सिंह को घर में मारी गई गोली
बिहार में BJP नेता की हत्या, अभिजीत सिंह को घर में मारी गई गोली
बिहार
JDU में खेला होगा? नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे ललन सिंह
JDU में खेला होगा? नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे ललन सिंह
बिहार
अनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'
अनंत सिंह को नीरज कुमार की चेतावनी, 'हम अपराधी के लिए कहर हैं'
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
नंदीग्राम उपचुनाव: प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद ममता का बड़ा ऐलान - 'अब हम...'
बॉलीवुड
'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं
'10 साल से गिड़गिड़ा रहा हूं, पर क्रेडिट नहीं मिला', अमाल मलिक का ने कहा- शर्म की बात है
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
Home Tips
Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव
निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget