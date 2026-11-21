उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जननायक एक्सप्रेस के अंदर महिला यात्री के साथ कथित मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने घटना पर नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. तेज प्रताप ने मुरादाबाद जीआरपी से निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से भी मामले का संज्ञान लेने को कहा है.

घटना 18 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे की है. जननायक एक्सप्रेस मुरादाबाद से नजीबाबाद की ओर जा रही थी. बिहार की रहने वाली रूबी देवी अपनी तीन बेटियों के साथ लुधियाना जा रही थीं. ट्रेन में सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ. महिला का आरोप है कि जीआरपी के जवानों ने उनके साथ मारपीट की. इससे उनके सिर में चोट आई. वीडियो में बेटियां मां को बचाने की कोशिश करती दिख रही हैं.

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तेज प्रताप ने की बर्खास्तगी की मांग

तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा कि महिला यात्री के साथ कथित पुलिस बर्बरता निंदनीय है. उन्होंने कहा कि महिला का सिर फटने और बेटियों के मां को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने की खबर पीड़ादायक है. वर्दी का सम्मान महिलाओं की सुरक्षा करने में है, उन पर अत्याचार करने में नहीं. उन्होंने दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त करने की मांग की.

जननायक एक्सप्रेस में महिला यात्री के साथ कथित पुलिस बर्बरता अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एक महिला यात्री की पिटाई से सिर फटने और उसकी मासूम बेटियों के अपनी मां को बचाने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने की खबर बेहद पीड़ादायक है। आखिर वर्दी पहनने का अधिकार किसने दिया कि कोई कानून का रक्षक ही कानून को अपने हाथ में ले ले? वर्दी का सम्मान महिलाओं की सुरक्षा करने में है, उन पर अत्याचार करने में नहीं। मैं मुरादाबाद GRP से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। केवल जांच के नाम पर खानापूर्ति नहीं, बल्कि दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कठोरतम कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मैं केंद्र की मोदी सरकार और रेल मंत्रालय से भी मांग करता हूं कि इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया जाए और आरोप सिद्ध होने पर संबंधित पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किया जाए। पीड़ित महिला को उचित इलाज, न्याय और सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी मां और उसकी मासूम बेटियों को ऐसी पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, बिहार #महिला_सुरक्षा #जननायक_एक्सप्रेस #MoradabadGRP #JusticeForWomen #IndianRailways #JanshaktiJanataDal — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 21, 2026

पुलिस ने छह लोगों पर दर्ज किया केस

वहीं जीआरपी ने पुलिसकर्मियों से मारपीट, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें महिला, उनकी बेटियां और दो युवक शामिल हैं. पुलिस ने बिहार के दो युवकों चंदन ठाकुर और पिक्कू कुमार को गिरफ्तार किया है. दोनों को कोर्ट में पेश किया गया.

जीआरपी ने वायरल वीडियो को बताया अधूरा

जीआरपी का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पूरी घटना नहीं दिखाता. पुलिस के मुताबिक, सीट विवाद के दौरान महिला और उनके साथियों ने भी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की. मामले की जांच जारी है. फिलहाल संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ किसी विभागीय कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. तेज प्रताप ने पीड़ित महिला को इलाज, सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है.

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