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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'

रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'

Khan Sir News: खान सर ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. यह भी कहा है कि जो दोषी पाए जाएं उसमें से किसी को नहीं छोड़ा जाए. फांसी से नीचे की सजा नहीं होनी चाहिए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Jun 2026 10:47 AM (IST)
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ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थिति में नेपाल में मौत हो गई है. इस घटना पर खान सर (Khan Sir) की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें वे भावुक नजर आ रहे हैं. किसी साजिश की बात कर रहे हैं. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

खान सर ने कहा, "...कुछ लोगों का कॉल आया कि सर आप न्यूज़ देखिए… ऐसी-ऐसी घटना हुई है… रौशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है… हमको कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ. लगा कि ऐसे ही बोल रहा है सब... हमने डांटा कि तुम लोग कुछ भी बोलता है..." 

मौत पर खान सर ने कहा, "कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोग न्यूज़ भेजने लगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई… किस दौर में… किस स्थिति में समय चला गया... आखिर ऐसे कैसे हो गया…"

यह भी पढ़ें- 'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…' 

खान सर बोले- 'हमसे जो…'

खान सर ने कहा कि परिवार के साथ हमारी संवेदना है. जब भी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है. दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा न हो. उन्होंने कहा कि हमसे जो संभव होगा करेंगे. हम समझते हैं कि परिवार अभी बात करने की स्थित में नहीं होगा. हमसे जो कहेंगे हर संभव मदद को तैयार हैं. 

'इसमें कोई तीसरा शामिल'

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे स्पष्ट हो कि मामला क्या है. जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजिनक किया जाए. सबसे ज्यादा जो अजीब चीज है… इसमें कोई तीसरा इंसान लग रहा है… कोई तीसरा इसमें साजिश कर रहा है… इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. उच्चस्तरीय जांच के बाद जो दोषी पाए जाएं उसमें से किसी को नहीं छोड़ा जाए. फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए… अगर कोई इसमें शामिल हैं तो…"

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद को मिली जमानत, भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jun 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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