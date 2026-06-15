रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर खान सर की पहली प्रतिक्रिया, 'हमसे जो…'

ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थिति में नेपाल में मौत हो गई है. इस घटना पर खान सर (Khan Sir) की पहली प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी किया है. इसमें वे भावुक नजर आ रहे हैं. किसी साजिश की बात कर रहे हैं. उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

खान सर ने कहा, "...कुछ लोगों का कॉल आया कि सर आप न्यूज़ देखिए… ऐसी-ऐसी घटना हुई है… रौशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है… हमको कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ. लगा कि ऐसे ही बोल रहा है सब... हमने डांटा कि तुम लोग कुछ भी बोलता है..."

मौत पर खान सर ने कहा, "कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लोग न्यूज़ भेजने लगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई… किस दौर में… किस स्थिति में समय चला गया... आखिर ऐसे कैसे हो गया…"

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खान सर बोले- 'हमसे जो…'

खान सर ने कहा कि परिवार के साथ हमारी संवेदना है. जब भी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है. दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा न हो. उन्होंने कहा कि हमसे जो संभव होगा करेंगे. हम समझते हैं कि परिवार अभी बात करने की स्थित में नहीं होगा. हमसे जो कहेंगे हर संभव मदद को तैयार हैं.

'इसमें कोई तीसरा शामिल'

उन्होंने आगे कहा, "पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे स्पष्ट हो कि मामला क्या है. जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजिनक किया जाए. सबसे ज्यादा जो अजीब चीज है… इसमें कोई तीसरा इंसान लग रहा है… कोई तीसरा इसमें साजिश कर रहा है… इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. उच्चस्तरीय जांच के बाद जो दोषी पाए जाएं उसमें से किसी को नहीं छोड़ा जाए. फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए… अगर कोई इसमें शामिल हैं तो…"

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