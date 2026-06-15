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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…'

'JDU में दलाल शामिल', आनंद मोहन फिर बरसे, कहा- 'हम इसलिए निकल पड़े क्योंकि…'

Anand Mohan News: आनंद मोहन का कहना है कि जेडीयू में गिरोह बना है, जैसे चंबल के जंगलों में डाकू मलखान सिंह और मान सिंह का गिरोह हुआ करता था. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 Jun 2026 10:04 AM (IST)
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पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) एक बार फिर जेडीयू (JDU) के कुछ नेताओं पर बरसे हैं. उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में 22 नेता ऐसे हैं जिन्हें पार्टी से मतलब नहीं है. आनंद मोहन पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं. बीते रविवार को जब वे हाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे तो फिर उन्होंने इस बात को दोहराया.

आनंद मोहन ने जेडीयू के नेताओं का नाम लिए बिना कहा, "...इन लोगों ने पार्टी में अपना ऐसा गिरोह बनाया है जैसे चंबल के जंगलों में डाकू मलखान सिंह और मान सिंह का गिरोह हुआ करता था. पार्टी में दलाल भी शामिल हैं. पार्टी बनाने में हमारा बड़ा योगदान रहा है… पार्टी बनाते समय कुछ ही लोग थे लेकिन आज पार्टी बनकर तैयार है तो कई लोग सामने आ गए." 

'परिवार में समय देना चाहिए, लेकिन हम…'

पूर्व सांसद ने कहा, "आज हम 72 वर्ष के हो गए हैं, हमारे बेटा (चेतन आनंद) विधायक बन चुका है, आनंद मोहन को नाती-पोता को खेलाना चाहिए, परिवार में समय देना चाहिए, लेकिन हम इसलिए निकल पड़े हैं क्योंकि हमारी तीन-तीन पीढ़ी के सात-सात लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है…"

यह भी पढ़ें- रोशन आनंद को मिली जमानत, भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर

कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने काफी कुछ कहा. दरभंगा एयरपोर्ट का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "आज आप दरभंगा एयरपोर्ट चले जाएं… वहां के आसपास की जो जमीनें हैं, जिन लोगों ने कब्जा किया है वह पहले कुछ नहीं थे. एक मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार के चेहरे पर करोड़ों रुपये बनाकर बैठे हैं… वह 10 हजार करोड़ के मालिक हैं…" उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

बता दें कि आनंद मोहन जेडीयू में नहीं हैं, लेकिन पत्नी (लवली आनंद) और बेटे (चेतन आनंद) जेडीयू में ही हैं. बीत कुछ दिनों से आनंद मोहन ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. जेडीयू के नेताओं ने भी पलटवार किया है. आनंद मोहन जेडीयू को थैली की पार्टी कह चुके हैं. आगे क्या करने वाले हैं यह देखने वाली बात होगी. सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे बयानों के बाद क्या पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद को जेडीयू अपने साथ रखेगी?

यह भी पढ़ें- 'हमें पूरा यकीन है खान सर ने हत्या कराई है', रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर भड़के तेज प्रताप यादव 

Published at : 15 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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JDU Anand Mohan BIHAR NEWS
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