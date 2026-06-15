रोशन आनंद को मिली जमानत, भाई प्रिंस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर

पटना कोचिंग गोलीकांड में 12 दिन से जेल में बंद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को कोर्ट ने जमानत दे दी है. एक दिन पहले ही (रविवार, 14 जून) रोशन आनंद के भाई प्रिंस आनंद की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. जमानत पर बाहर आने के बाद रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.

फैजल खान यानी खान सर के पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग के आरोप में पुलिस ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था. हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए रोशन आनंद की ओर से कहा गया था कि वह इस वारदात में शामिल नहीं थे और जांच में पूरी तरह से अपना सहयोग देंगे. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.

यह भी पढ़ें: 'हमें पूरा यकीन है खान सर ने हत्या कराई है', रोशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर भड़के तेज प्रताप यादव

रोशन आनंद के वकील ने दी जानकारी

पटना हाई कोर्ट के वकील रमाकांत शर्मा ने जानकारी दी है कि रोशन आनंद को कोर्ट से जमानत मिल गई है. पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की और फिर उन्हें बेल ग्रांट की गई. खान ग्लोबल स्टडीज पर हुई फायरिंग मामले में रोशन आनंद को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और रोशन आनंद की बेल को मंजूर की. अब वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे.

खान सर कोचिंग विवाद में प्रिंस को बनाया गया था आरोपी

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के कोचिंग इंस्टीट्यूट विवाद के बीच मशहूर टीचर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इस घटना के बाद नेपाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उसके साथ मौजूद कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. प्रिंस यादव की मौत ऐसे समय में हुई है जब उनके भाई रोशन आनंद से जुड़ा एक कानूनी विवाद चल रहा है. रोशन आनंद 'ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी' से जुड़े एक जाने-माने शिक्षक हैं. छात्र उन्हें रोशन सर के नाम से जानते हैं.

खबरों के मुताबिक, प्रिंस यादव कम से कम 6 दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहे थे. शुक्रवार (12 जून) की देर रात उनकी मौत हो गई और जांचकर्ताओं ने इन हालात को संदिग्ध बताया है. मौत की असल वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

प्रिंस यादव पर कोचिंग विवाद में तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए थे. इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था जबकि खान सर को कोर्ट से सख्त कार्रवाई से अंतरिम राहत मिल गई थी. खबरों के मुताबिक, प्रिंस यादव पर साल 2021 में खान सर के कोचिंग संस्थान पर कथित हमले से जुड़ी एक घटना में भी आरोप लगा था. आरोप था कि वे एक क्लासरूम में घुसे थे और हिंसक झड़प में शामिल थे.

यह भी पढ़ें: ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत के बाद सहरसा में मातम, परिवार ने क्या कहा?