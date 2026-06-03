खान सर के कोचिंग सेंटर पर आए हमलावरों का Video Viral, मुंह पर गमछा बांधकर पहुंचे और करने लगे मारपीट
Khan Sir Coaching Center: बीती रात खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर हुए पथराव के बाद कोचिंग सेंटर के गेट पर पुलिससक्रमियों को तैनात कर दिया है. वहीं खान सर के छात्रों को परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा.
बिहार के पटना में मंगलवार (2 जून) रात खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर पथराव की घटना सामने आई. यह मामला पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके स्थित खान सर कोचिंग सेंटर का है, जहां दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद को लेकर पथराव किया गया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी छात्र डर जाए.
वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे लगे खान सर के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए गए. वहीं कोचिंग सेंटर के गेट पर तैनात गार्ड के साथ नकाबपोश आरोपियों ने जमकर मारपीट की. इसके बाद आरोपी परिसर के अंदर घुस गए और उनके विभिन्न सेंटरों पर पथराव किया. घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
खान सर के छात्रों की पहचान कर, उन्हें गेट पर ही रोका
घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बुधवार (3 जून) को कोचिंग सेंटर पहुंचे कई छात्रों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया. बताया जा रहा है कि इस परिसर के अंदर कई कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं, जिसके चलते पुलिसकर्मी खान सर के छात्रों की पहचान कर उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं.
जिस ब्लॉक में खान सर की क्लासें संचालित होती थीं, उसे फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है और सभी क्लासें अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं. वहीं जिन छात्रों को इसकी सूचना नहीं मिल सकी, वे सेंटर के बाहर एकत्र हुए और खान सर के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की.
खान सर कोचिंग मामला: रोहिणी आचार्य सम्राट सरकार पर भड़कीं, 'कोई इनकार नहीं कर सकता कि…'
खान सर ने वीडियो जारी कर कक्षाएं बंद रहने का दिया संदेश
इस बीच खान सर ने एक वीडियो जारी कर अपने छात्रों को जानकारी दी कि स्थिति सामान्य होने तक उनकी कक्षाएं बंद रहेंगी. उन्होंने छात्रों से प्रशासन का सहयोग करने और फिलहाल घर से पढ़ाई जारी रखने की अपील की. वहीं, पटना के पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. खान सर द्वारा कथित तौर पर किए गए 7 से 8 राउंड फायरिंग के दावे की अभी तक प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है.
खान सर कोचिंग मामला: हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL