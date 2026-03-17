हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को दिल्ली में नहीं मिलेगा केसी त्यागी का साथ! कर दिया ये बड़ा ऐलान

राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को दिल्ली में नहीं मिलेगा केसी त्यागी का साथ! कर दिया ये बड़ा ऐलान

KC Tyagi News: केसी त्यागी लंबे समय से जेडीयू से दूर थे. उनके बयानों को पार्टी अहमियत नहीं दे रही थी. हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा चुनाव में जीत मिली है. अब वे बिहार से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर आगे की राजनीति के लिए राज्यसभा जाएंगे. इस बीच अब जब वे दिल्ली जा रहे हैं तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता रहे केसी त्यागी का साथ उन्हें नहीं मिलेगा. केसी त्यागी ने खुद को पार्टी से अलग करने का फैसला कर लिया है.

केसी त्यागी ने मंगलवार (17 मार्च, 2026) को इस संबंध में पत्र लिखते हुए सार्वजनिक तौर से जानकारी दी है. बता दें कि वे जनता दल (यूनाइटेड) यानी JD(U) के वरिष्ठ नेता रहे हैं. लंबे समय से जेडीयू से दूरी बनाए हुए थे. उनके बयानों को पार्टी अहमियत नहीं दे रही थी. हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था. अब केसी त्यागी ने जानकारी दी है कि उनकी जेडीयू की सदस्यता समाप्त हो गई है और उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: तेजस्वी यादव के आरोपों पर JDU का बड़ा बयान, AD सिंह की हार का कारण कौन?

आगे की रणनीति के बारे में भी उन्होंने पत्र में जिक्र किया है. बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 22 मार्च (2026) को नई दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में समान विचारधारा वाले लोगों की एक बैठक होगी. इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी. इसके बाद आगे की दिशा तय होगी.

मजबूती से रखते थे पार्टी का पक्ष

गौरतलब हो कि जेडीयू का सदस्यता अभियान हाल ही में खत्म हुआ है. पार्टी से जुड़े नेताओं-कार्यकर्ताओं ने सदस्यता का नवीनीकरण कराया लेकिन केसी त्यागी ने दूरी बना ली. केसी त्यागी जेडीयू के ना सिर्फ पुराने नेता रहे हैं बल्कि दिल्ली में रहकर मजबूती से अपनी पार्टी का पक्ष रखा करते थे. पार्टी से उनका जाना जेडीयू के लिए किसी झटके से कम नहीं है. पत्र में केसी त्यागी ने एक और बात साफ की है कि नीतीश कुमार के प्रति जो उनका सम्मान था वो कभी नहीं बदलेगा.

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: संजय झा ने CM नीतीश कुमार को सौंपा जीत का प्रमाण-पत्र, बता दी आगे की रणनीति

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 17 Mar 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
JDU KC Tyagi Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को दिल्ली में नहीं मिलेगा केसी त्यागी का साथ! कर दिया ये बड़ा ऐलान
राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार को दिल्ली में नहीं मिलेगा केसी त्यागी का साथ! कर दिया ये बड़ा ऐलान
बिहार
राज्यसभा चुनाव: संजय झा ने CM नीतीश कुमार को सौंपा जीत का प्रमाण-पत्र, बता दी आगे की रणनीति
राज्यसभा चुनाव: संजय झा ने CM नीतीश कुमार को सौंपा जीत का प्रमाण-पत्र, बता दी आगे की रणनीति
बिहार
बिहार-हरियाणा राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बयानबाजी तेज, गिरिराज सिंह-चिराग से लेकर तेजस्वी तक किसने क्या कहा?
बिहार-हरियाणा राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बयानबाजी तेज, गिरिराज सिंह-चिराग से लेकर तेजस्वी तक किसने क्या कहा?
बिहार
बिहार कांग्रेस में कलह! वोट नहीं देने वाले विधायकों के आरोप पर भड़के राजेश राम, 'BJP के चंगुल…'
बिहार कांग्रेस में कलह! वोट नहीं देने वाले विधायकों के आरोप पर भड़के राजेश राम, 'BJP के चंगुल…'
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
ओटीटी
OTT पर देखें 1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, IMDb रेटिंग भी है तगड़ी, हर सीन है खौफनाक
1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर है बेहद खतरनाक, आईएमडीबी रेटिंग भी है तगड़ी
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
शिक्षा
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget