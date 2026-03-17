बिहार और हरियाणा में सोमवार (16 मार्च) को राज्यसभा के लिए मतदान हुआ. बिहार की पांच और हरियाणा की दो सीटों पर यह चुनाव संपन्न हुआ. बिहार की पांचों सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी सीटें अपने नाम कर ली हैं. वहीं हरियाणा की दो सीटों में एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है.

हलांकि कई हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई. इन चुनावों के दौरान वोट की गोपनीयता के उल्लंघन और क्रॉस-वोटिंग की शिकायत देखने को मिली. ये सीटें बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीतीं. बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा. अब कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने चुनावों पर क्या कहा?

गिरिराज सिंह ने चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है. साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के दौरान यह साबित हो गया कि बिहार की जनता से नकारे गए साहबजादों को अब उनके विधायक भी नकार रहे हैं. वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बिखराव विपक्ष में दिखा, RJD के खुद के विधायक नदारद दिखे, कांग्रेस के भी काफी विधायक गायब थे.

उन्होंने आगे कहा कि नीति और नियत विहीन इंडी गठबंधन के दोनों राजकुमार अब केवल अपनी राजनीतिक अस्मिता बचाने के लिए बेचैन हैं. बिहार में जनाधार विहीन हो चुके तेजस्वी यादव को नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ देना चाहिए.

बीजेपी की जीत पर क्या बोले सम्राट चौधरी?

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अपने ही पिता के राज्य को रावण राज्य बता रहे थे, लेकिन यह लोकतंत्र है और जनता सब जानती है. उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके अनुसार एनडीए जनता के बीच लगातार काम करता रहेगा.

भूपेंद्र हुड्डा ने दी प्रतिक्रिया

चुनावों पर कांग्रेस ने परिवहन मंत्री अनिल विज पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया. वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने दो सीटों में से एक पर जीत हासिल की है. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि यह हमारी जीत है.

चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव का तीखा हमला

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी की हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दावे के साथ कहा कि अगर कुछ लोग धोखा नहीं दिए होते तो हमारी जीत तय थी. उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि महागठबंधन के पास शुरुआत में मजबूत बढ़त थी.

उन्होंने आगे कहा कि पहले से ही तय था कि पांचवें प्रत्याशी के लिए हमारे पास छह और एनडीए के पास तीन वोट कम थे. इसके बाद भी हमने लड़ना पसंद किया, न कि उनके सामने झुकना. उनकी जो विचारधारा है उससे हमेशा हम लड़ना पसंद करेंगे.

तेजस्‍वी यादव ने कहा कि इसके बाद हमने एआईएमआईएम और बसपा से समर्थन और सहयोग प्राप्त कर लिया था और छह की संख्या पूरी कर ली थी. उन्होंने 'हॉर्स ट्रेडिंग' की ओर इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी का 'चाल, चरित्र और चेहरा' हमेशा से ही छल, कपट, धनबल और मशीन तंत्र, सत्ता तंत्र का दुरुपयोग का रहा है.

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